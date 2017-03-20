ABD'li ünlü milyarder David Rockefeller 101 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü iş adamının sözcüsü Fraser P. Seitel tarafından yapılan duyuruda, Rockefeller’ın pazartesi sabahı evinde öldüğü açıklandı.
ABD'nin ünlü milyarderi hayatını kaybetti.
ABD'li ünlü milyarder David Rockefeller 101 yaşında hayatını kaybetti
ABD'li ünlü milyarder David Rockefeller 101 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü iş adamının sözcüsü Fraser P. Seitel tarafından yapılan duyuruda, Rockefeller’ın pazartesi sabahı evinde öldüğü açıklandı.