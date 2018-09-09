ABD Suriye'yi fosfor bombasıyla vurdu
Amerikan savaş uçakları sivil terörist ayrımı gözetmeksizin Deyr ez Zor'da fosfor bombalı saldırı düzenledi. Yakın zamana kadar İsrail savaş uçaklarının kullandığı fosforlu bomba saldırısında kaç kişinin can verdiği tam olarak bilinmiyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, ABD’ye ait 2 F-15 uçağının Suriye’nin Deyr ez Zor bölgesini fosfor bombalarıyla vurduğunu duyurdu..
Savçenko, “Deyr ez Zor eyaletinde 8 Eylül günü Amerikan Hava Kuvvetlerine ait iki F-15 uçağıyla Hajin yerleşimine yanıcı fosfor mühimmatları kullanılarak saldırı düzenlendi” diye konuştu.
Saldırı sonucunda büyük yangınların görüldüğünü iddia eden Savçenko, “Ölü ve yaralı hakkındaki bilgiler netleştiriliyor” ifadelerini kullandı.