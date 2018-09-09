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ABD Suriye'yi fosfor bombasıyla vurdu

Günlerdir Şam yönetiminin İdlib'te kimyasal silah kullanacağı iddialarını gündeme taşıyan Amerikan yönetimi, Deyr ez Zor'u fosfor bombalarıyla vurdu.

ABD Suriye'yi fosfor bombasıyla vurdu

Günlerdir Şam yönetiminin İdlib'te kimyasal silah kullanacağı iddialarını gündeme taşıyan Amerikan yönetimi, Deyr ez Zor'u fosfor bombalarıyla vurdu.

09 Eylül 2018 Pazar 21:35
ABD Suriye'yi fosfor bombasıyla vurdu

ABD Suriye'yi fosfor bombasıyla vurdu


Amerikan savaş uçakları sivil terörist ayrımı gözetmeksizin Deyr ez Zor'da fosfor bombalı saldırı düzenledi. Yakın zamana kadar İsrail savaş uçaklarının kullandığı fosforlu bomba saldırısında kaç kişinin can verdiği tam olarak bilinmiyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD’ye ait 2 F-15 uçağının Suriye’nin Deyr ez Zor bölgesini fosfor bombalarıyla vurduğunu duyurdu..

Amerikan uçaklarının düzenlediği fosforlu saldırı haseri Sputnik'de yer aldı. Rusya'nın Suriye'deki Ateşkes İzleme Merkezi Başkanı Korgeneral Vladimir Savçenko, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet F-15 uçağının dün Suriye’nin Deyr ez Zor bölgesini kullanımı yasak olan fosfor mühimmatlarıyla vurduğunu öne sürdü.

Savçenko, “Deyr ez Zor eyaletinde 8 Eylül günü Amerikan Hava Kuvvetlerine ait iki F-15 uçağıyla Hajin yerleşimine yanıcı fosfor mühimmatları kullanılarak saldırı düzenlendi” diye konuştu.

Saldırı sonucunda büyük yangınların görüldüğünü iddia eden Savçenko, “Ölü ve yaralı hakkındaki bilgiler netleştiriliyor” ifadelerini kullandı.
 

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