Afrin'de bozguncu yağmacı gruba ÖSO operasyonu

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonla kontrol altına alınan Afrin'de yağma ve soygun olaylarına karışan bir çeteye yönelik sabaha karşı ÖSO harekatı başladı..



Özgür Suriye Ordusu bünyesine katılmayı kabul etmeyen, ve çok sayıda yağma, gasp olayına adı karışan silahlı gruba yönelik Afrin'de operasyon düzenlendi. Afrin'de soygun ve gasp olaylarının artmasının ardından ÖSO güçleri müdahalede bulundu. Günboyu süren çatışmalarla ilgili görüntüler sosyal medyada paylaşıldı...



Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte teröristlere karşı mücadele eden Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) soygun, gasp olaylarının artmasının ardından operasyon başlattı.

Sosyal medya hesabından çatışmalara ilişkin görüntü paylaşan güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, "Afrin’de sabah saat 5.00'dan beri yaşanan çatışmalar bütün ÖSO gruplarının birleşmesiyle oluşturulan Ceyş ül Vatan grubuna katılmayan, ayrımcılık, bozgunculuk, halka zarar üreten Ahrur-u Şarkiye grubuyla ilgili" dedi.

Ağar paylaşımında YPG/PKK hücreleri ile hırsızlık çetelerinin de hedefte olduğunu söyledi.