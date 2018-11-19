Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
93003
ALTIN
207.898
DOLAR
5.2775
STERLİN
6.7733
EURO
5.9813
Fenerbahçe'nin şort sponsoru belli oldu
Fenerbahçe'nin şort sponsoru belli oldu
Mustafa Cengiz "Sahte dostlardan korunun"
Mustafa Cengiz
Galatasaray Konyaspor maçı yönetimi karıştırdı; Kelimeler tükendi
Galatasaray Konyaspor maçı yönetimi karıştırdı
Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Fatih Terim'in maç cezaları kesinleşti
Fatih Terim'in maç cezaları kesinleşti

Afrin'de bozguncu yağmacı gruba ÖSO operasyonu

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonla kontrol altına alınan Afrin'de yağma ve soygun olaylarına karışan bir çeteye yönelik sabaha karşı ÖSO harekatı başladı..

Afrin'de bozguncu yağmacı gruba ÖSO operasyonu

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonla kontrol altına alınan Afrin'de yağma ve soygun olaylarına karışan bir çeteye yönelik sabaha karşı ÖSO harekatı başladı..

19 Kasım 2018 Pazartesi 00:20
Afrin'de bozguncu yağmacı gruba ÖSO operasyonu

Afrin'de bozguncu yağmacı gruba ÖSO operasyonu

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonla kontrol altına alınan Afrin'de yağma ve soygun olaylarına karışan bir çeteye yönelik sabaha karşı ÖSO harekatı başladı..


Özgür Suriye Ordusu bünyesine katılmayı kabul etmeyen, ve çok sayıda yağma, gasp olayına adı karışan silahlı gruba yönelik Afrin'de operasyon düzenlendi. Afrin'de soygun ve gasp olaylarının artmasının ardından ÖSO güçleri müdahalede bulundu. Günboyu süren çatışmalarla ilgili görüntüler sosyal medyada paylaşıldı...


Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte teröristlere karşı mücadele eden Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) soygun, gasp olaylarının artmasının ardından operasyon başlattı.

Sosyal medya hesabından çatışmalara ilişkin görüntü paylaşan güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, "Afrin’de sabah saat 5.00'dan beri yaşanan çatışmalar bütün ÖSO gruplarının birleşmesiyle oluşturulan Ceyş ül Vatan grubuna katılmayan, ayrımcılık, bozgunculuk, halka zarar üreten Ahrur-u Şarkiye grubuyla ilgili" dedi.

Ağar paylaşımında YPG/PKK hücreleri ile hırsızlık çetelerinin de hedefte olduğunu söyledi.

Anahtar Kelimeler:
AfrinÖSO
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brezilyalı pilot, Mekke semalarında Müslüman oldu 
Brezilyalı pilot, Mekke semalarında Müslüman oldu 
Dantelli tanga protestosu hızla yayılıyor
Dantelli tanga protestosu hızla yayılıyor
Yunanistan'da TV spikeri bu görüntelere çıldırdı
Yunanistan'da TV spikeri bu görüntelere çıldırdı
ABD'nin PKK komedisi, kolkola gezdiği teröristlerin başına ödül koydu
ABD'nin PKK komedisi, kolkola gezdiği teröristlerin başına ödül koydu
ABD'nin İran ambargosuna Türkiye'de katıldı
ABD'nin İran ambargosuna Türkiye'de katıldı
Muhalif Araplar için Suud yönetimi cellatler çetesi kurmuş
Muhalif Araplar için Suud yönetimi cellatler çetesi kurmuş
Kuzey Kore Türkiye'den insani yardım istedi
Kuzey Kore Türkiye'den insani yardım istedi
Alman ordusunun son durumu içler acısı; Tel tel dökülüyor
Alman ordusunun son durumu içler acısı; Tel tel dökülüyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim