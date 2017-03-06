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06 Mart 2017 Pazartesi 19:52

Almanya ile gerginlik büyüyor; Çavuşoğlu'nun toplantısı da iptal

Almanya - Türkiye arasında kriz derinleşiyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın Hamburg'da katılacağı etkinlik iptal edildi.

Almanya ile gerginlik büyüyor; Çavuşoğlu'nun toplantısı da iptal
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Almanya ile gerginlik büyüyor; Çavuşoğlu'nun toplantısı da iptal


Türkiye ile Almanya arasındaki gerginlik büyüyor. Alman makamlarının referandum sürecinde Türk bakanların toplantı yapmasına yönelik skandala varan uygulamaları gerginliği tırmandırıyor.
Geçtiğimiz günlerde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya'da yapacağı etkinliklerin iptal edilmesi sonrası iki ülke arasında yaşanan gerilimin ardından Almanya yeni bir skandal karar daha aldı
 
 Almanya’da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin katılacakları toplantıların Daggenau ve Köln Belediyeleri tarafından iptal edilmelerinin ardından bu kez de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Hamburg’da yarın katılması planlanan toplantısı iptal edildi.
Hamburg’un Wilhelmsburg semtinde Plaza Event Center ‘de yapılacağı duyurulan Çavuşoğlu’nun toplantısının iptal gerekçesi ise yangın önlemlerinin yetersizliği. Welt Online’in bildirdiğine göre, salon Hamburg Belediyesi tarafından yangın alarm sisteminin gerekli şartları karşılamadığı gerekçesiyle kapatıldı. Salonun havalandırma sisteminin de çalışmadığının tespit edildiği belirtilirken, söz konusu salonun sadece Çavuşoğlu’nun toplantısına değil, diğer toplantılara da kapatıldığı ifade edildi.
Çavuşoğlu’nun yarın akşam saat 18:00’de burada toplantı yapacağı duyurulmuştu.
Daggenau Belediyesi Bakan Bozdağ’ın toplantısına iptal gerekçesi olarak da salonun küçüklüğü ve yetersiz park alanlarına bağlı olarak güvenliği göstermişti.
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