Almanya oy vermeye başlıyor

Köln Başkonsolosluğu, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.
Yaşar KAÇMAZ
ALMANYA
27 Mart - 9 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılacak halkoylaması için gerekli hazırlıkların tamamlandığı duyurulan açıklamada şunlara dikkat çekildi;
RESİMLİ VE TC KİMLİK NO'LU KİMLİK ŞART
Sabah 09:00 akşam 21:00 saatleri arasında Başkonsolosluk binamızda kurulan seçim alanında gerçekleştirilecek halkoylamasında Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’nde kaydı olan bütün vatandaşlarımız resimli, TC Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik sunmak suretiyle oy kullanabileceklerdir.
HER KONSOLOSLUKTA OY VEREBİLME İMKANI
Daha önce yurtdışında yapılmış olan seçimlerden farklı olarak bu halkoylamasında vatandaşlarımız sadece bağlı oldukları Başkonsoloslukta değil arzu ettikleri herhangi bir Başkonsolosluğumuzda anayasa değişikliğine ilişkin tercihlerini sandığa yansıtabileceklerdir.
BEYAZ RENK EVET, KAHVERENGİ HAYIR
Halkoylamasında "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranlı sarı renkteki zarflar ve beyaz renk üzerinde “Evet”, Kahverengi renk üzerinde “Hayır” ibareleri bulunan iki ayrı renkten oluşan birleşik oy pusulaları ile "TERCİH" mührü kullanılacaktır.
İKİ HAFTA BOYUNCA 12'ŞER SAAT HİZMET
Seçim alanında kurulmuş 8 sandıktan oluşan Köln Başkonsolosluğu Seçim Alanına geldiğinizde tarafınıza Sandık Kurulu Başkanı tarafından oy kullanma usulüne ilişkin ayrıntılı bilgi verilecektir.
14 gün boyunca her gün 12 saat sürecek oy verme işlemleri için vatandaşlarımızın mümkün olduğunca yoğunluğun az olduğu hafta içi günleri tercih etmelerini, oy verme işini de son günlere bırakmamalarını öneriyoruz.
ÖZEL PARK ALANI TAHSİS EDİLDİ
Oy kullanmaya araçlarıyla gelecek vatandaşlarımızın “Halkoylaması Park Alanı” yazan tabelaları takip ederek seçimler için tahsis edilmiş Park Alanı’nı kullanmaları gerekmektedir. Park alanına ulaşabilmek için Navigasyon cihazınıza hedef nokta olarak “Neumannstraße 2, 50354 Hürth” adresini vermeniz gerekmektedir.
ÜCRETSİZ OTOBÜS SERVİSİ
Başkonsolosluğumuza 1,5 km mesafedeki park alanından Başkonsolosluğumuz yanındaki otobüs durağına ve aynı şekilde buradan da park alanına sürekli ücretsiz otobüs servisi olacaktır.
Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’nde kaydı olan tüm vatandaşlarımızı halkoylamasına katılarak seçme haklarını kullanmaya davet ediyoruz.