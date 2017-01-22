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22 Ocak 2017 Pazar 20:42

Amerikalı terörist Rakka'da öldürüldü: YPG'ye katılmıştı

Dünyanın çok sayıda ülkesinden teröristlerin savaş alanına çevirdiği Irak ve Suriye topraklarında, PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye katılan bir Amerikan vatandaşı daha Rakka'da çıkan çatışmada öldürüldü.

Amerikalı terörist Rakka'da öldürüldü: YPG'ye katılmıştı
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Amerikalı terörist Rakka'da öldürüldü: YPG'ye katılmıştı

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye katılan Amerikalı Paolo Todd, bir başka terör örgütü DEAŞ'la girdiği çatışmada öldürüldü. Aralarında çok sayıda Amerikan vatandaşının yer aldığı YPG'nin Rakka'ya yönelik saldırısı sırasında öldürülen ikinci ABD vatandaşı olduğu bildiriliyor.

Rakka'nın DEAŞ'tan kurtarılması için Demokratik Suriye Güçlerinin karadan başlattığı ve koalisyon güçlerinin havadan destek verdiği Rakka operasyonunda Amerikalı bir YPG'linin daha öldürüldüğü ortaya çıktı.

Suriye'deki Kürt internet sitelerinde yer alan habere göre, Demokratik Suriye Güçlerinin başlattığı Rakka operasyonu kapsamında 15 Ocak'ta Siwediye kasabasında çıkan çatışmada 'Kawa Amed' kod adlı Amerikalı YPG'li Paolo Todd'un öldürüldüğü açıklandı.

Los Angeles'li olan Paolo Todd'un 4 Kasım 2016'da YPG'ye katıldığı belirtildi. Todd'un cesedi Erbil üzerinden ABD'ye gönderileceği belirtildi.
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