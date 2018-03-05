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Arap TV kanallarına gizli emir: Türk dizilerini yayınlamayın

Türk televizyon dizilerinin Arap kanallarında yayınlanması esrarengiz bir emirle peş peşe durduruluyor. Emrin hangi ülkeden ve kimden geldiği devlet sırrı gibi saklanıyor..

Arap TV kanallarına gizli emir: Türk dizilerini yayınlamayın

Türk televizyon dizilerinin Arap kanallarında yayınlanması esrarengiz bir emirle peş peşe durduruluyor. Emrin hangi ülkeden ve kimden geldiği devlet sırrı gibi saklanıyor..

05 Mart 2018 Pazartesi 09:05
Arap TV kanallarına gizli emir: Türk dizilerini yayınlamayın

Arap TV kanallarına gizli emir: Türk dizilerini yayınlamayın

Arap kanallarında esen Türk dizi furyası gizemli krallıkları rahatsız etti. Dubai merkezli Arap kanallarına gelen gizli emirle çok sayıda Türk dizisi yayından kaldırıldı. Emri kimin verdiği, hangi gücün bu dizilerin yayınlanmasından rahatsız olduğu henüz net değil, ancak üç önemli ülke başkenti bu konuda parmakla gösteriliyor. Suudi Arabistan Krallığı, Birleşik Arap Emirlikleri ile ABD... Her üçünün de kapısı kişilere, aynı merkezlere çıkıyor.

İKİNCİ BİR EMRE KADAR YAYINLAR DURDU

Arapça yayın yapan, dünyanın önde gelen medya gruplarından biri olan Dubai merkezli MBC, bünyesindeki tüm kanallarda Türk dizilerinin gösterimini durdurmaya başladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayın yapan İngilizce gazete The National'ın haberine göre, MBC, bünyesindeki tüm kanallara talimat göndererek ikinci bir emre kadar Türk dizilerini yayından kaldırmalarını istedi.

Haberde "ani" olduğu belirtilen bu kararın arkasındaki nedenler henüz bilinmediği vurgulandı.

MBC Group Sözcüsü Mazen Hayek, The National'a yaptığı değerlendirmede, kararı doğruladı ancak bu kararın neden veya kim tarafında alındığına dair herhangi bir bilgi vermedi.

GİZEMLİ EMİRDEN 6 DİZİ ETKİLENDİ

Hayek, "MBC de dahil olmak üzere birçok Arap ülkesinde Türk dizilerinin yayından kaldırılmasına yönelik bazı medya gruplarını ilgilendiren bir karar alındı" dedi.

Hayek, kararın 2 Mart Cuma günü alındığını da sözlerine ekledi.

The National haberinde, şu ana kadar aralarında Vatanım Sensin'in de olduğu altı dizinin bu karar kapsamında yayından kaldırıldığını ifade etti.

MBC Sözcüsü Hayek, alınan kararın kendileri için "daha kaliteli özel Arap dizileri yaratma" fırsatı sunabileceğini vurguladı.

MBC Group'un 1991 yılında Londra'da uydudan Arapça yayın yapan ilk özel televizyonu kanal olarak kuruldu.

Genel merkezini 2002 yılında Dubai'ye taşıyan MBC'nin bünyesinde 11 kanal bulunuyor.

Şirketin hissedarlarının kim olduğu bilinmiyor ancak aralarında Suudi Arabistan kraliyet ailesinin üyelerinin olduğu ifade ediliyor.

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