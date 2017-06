Araplar'dan Katar 'a Türk öfkesi; Türk askerini geri gönder

Arap krallarının kabusu haline gelen Katar kökenli radyo televizyon kanallarının varlığı, bu ülkeye yönelik öfkeyi büyütüyor. Suud krallığının başını çektiği BAE ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu 4 ülke, Katar'a 13 maddelik talep listesi gönderdi. Listenin en önemli bölümünü, Katar'a konuşlanan Türk Askeri Birliği ile bu ülkeden yayın yapan TV kanalları ile medya şirketleri oluşturuyor. Diktatörlerin korkulu rüyası haline gelen Al Jazeera, Arabi21, Rassd, Al Arabiya Al-Jadeed ve Middle East Eye gibi medya kuruluşlarının kapısına kilit vurulmasını isteyen 4 ülke, Katar'ın İran'la olan ilişkilerini de kesmesi isteniyor.diplomatik kriz yaşadıkları Katar'a 13 maddelik bir talep listesi yolladıSuudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn Haziran ayından bu yana diplomatik ilişkileri kestikleri Katar'a bir talep listesi iletti.Körfez'de yaşanan Katar krizinde arabulucu rolü üstlenen Kuveyt, Arap ülkelerinin 13 maddelik talep listesini Katar'a iletti. Kabul edilmesi için Katar'a 10 gün süre verilen listede İran'la ilişkilerin kesilmesi ve Türkiye'nin Katar'daki askeri varlığının sonlandırılması gibi talepler de bulunuyor.1. İran'la diplomatik ilişkileri kes ve İran'daki ofislerini kapat. İran Devrim Muhafızları üyelerini Katar'dan gönder. İran'la askeri işbirliğini sonlandır. İran'la ticarette ABD yaptırımlarına uy.2. Müslüman Kardeşler, DEAŞ, El Kaide ve Lübnan Hizbullah'ı gibi 'terörist organizasyonlarla' ilişkini bitir. Resmi olarak bu yapıları terörist ilan et.3. Al Jazeera'yi ve bağlantılı istasyonlarını kapat.4. Arabi21, Rassd, Al Arabiya Al-Jadeed ve Middle East Eye da dahil olmak üzere direk veya dolaylı yoldan Katar fonlu olan medya kuruluşlarını kapat.5. Türkiye'nin Katar'daki askeri varlığını derhal iptal et. Katar toprağında Türkiye'yle askeri işbirliğini bitir.6. Suudi Arabistan, BAE, Mısır, Bahreyn, ABD, Kanada ve diğer ülkeler tarafından terörist olarak görülen kişiler, gruplar ve organizasyonlara her türlü yardımı kes.7. Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn tarafından aranan teröristleri teslim et. Mal varlıklarını dondur. Hareketleri ve finansal durumları ile ilgili istenen bilgileri paylaş.8. Başka ülkelerin içişlerine karışmayı kes. Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn vatandaşlarına Katar vatandaşlığı verme. Katar vatandaşlığı bulunanların kendi ülkelerinin yasalarını ihlal etmeleri durumunda pasaportlarını iptal et.9. Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn'deki muhalif gruplarla tüm ilişkileri kes. Katar'ın bu gruplarla önceki ilişkileri ve bu gruplara sunduğu desteğin tüm belgelerini teslim et.10. Katar'ın politikaları nedeniyle son yıllarda yaşanan can ve mal kayıpları için tazminat öde. Tazminat miktarı daha sonra Katar'la birlikte belirlenecek.11. Askeri, politik, sosyal ve ekonomik olarak diğer Körfez ve Arap ülkeleriyle 2014'te Suudi Arabistan'da belirlenen çizgiye gel.12. Tüm talepler Katar'a ulaştıktan sonra 10 gün içerisinde kabul edilmezse, talep listesi geçersiz olacaktır. Bu döküman, Katar'ın talepleri kabul etmemesi durumunda ülkelerin ne yapacağını açıklamaz.13. Taleplerin kabulünden sonra ilk yıl için aylık denetimlere razı ol. İkinci yılda her çeyrekte, takip eden 10 yılda ise yıllık denetimleri kabul et.