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Gizemli ışığın kaynağı belli oldu: Rus füzesi çıktı

İstanbul ve Sakarya'da farkedilerek görüntüleri çekilen esrarengiz ışığın kaynağı belli oldu. Sabaha karşı görülın ışık hüzmesinin Rusya'nın test ettiği kıtalararası füzeden kaynaklandığı açıklandı.

Gizemli ışığın kaynağı belli oldu: Rus füzesi çıktı

İstanbul ve Sakarya'da farkedilerek görüntüleri çekilen esrarengiz ışığın kaynağı belli oldu. Sabaha karşı görülın ışık hüzmesinin Rusya'nın test ettiği kıtalararası füzeden kaynaklandığı açıklandı.

26 Aralık 2017 Salı 21:06
Gizemli ışığın kaynağı belli oldu: Rus füzesi çıktı

Gizemli ışığın kaynağı belli oldu: Rus füzesi çıktı


Sabaha karşı Türkiye'nin kuzey kesimlerinde görülen esrarengiz ışığın kaynağı belli oldu. Rusya'nın test ettiği Topol serisi RS-12M füzesinin test atışı sırasında yayılan ışık tüm Karadeniz ülkelerinden görüldü.

Türkiye'’de sabah erken saatlerde gökyüzünde gözlemlenen ışık hüzmesinin Rusların test ettiği RS-12M tipi balistik füze olduğu ortaya çıktı. Rus Tass Haber Ajansı, bugün erken saatlerde Savunma Bakanlığı Stratejik Füze Kuvvetleri’nin yeni bir balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini bilgisini paylaştı.

Bugün Hazar Denizi’nin kuzey batısında yer alan Kapustin Test Merkezi’nden fırlatıldığı açıklanan RS-12M füzesinin uçuşu, geniş bir coğrafyadan gözlemlendi.

Füze seyrini tamamladıktan sonra Kazakistan’daki test merkezine düştü. Füzenin uçuşu sırasında Türkiye’de İstanbul’dan Hatay’a, Samsun’dan Şırnak’a kadar geniş bir alanda görüldü.

“Menzili 13 bin kilometreye kadar çıkabiliyor"

Atılan RS-12M tipi füzenin menzilinin 13 bin kilometreye kadar çıkabildiğine dikkat çeken Balistik Füze ve Savunma Uzmanı Hakan Kılıç, “Bu füze, ICBM olarak adlandırılan Kıtalararası Balistik Füze. Topol serisi füze ailesinin bir üyesi. Yerden yaklaşık 300 kilometre yükseklikte hedefine doğru ilerliyor. Bu nedenle çok geniş bir coğrafyadan tespit edilebiliyor” dedi.

Daha önceden yapılan testlerde, füzenin oluşturduğu ışık hüzmesi, Ardahan’dan da gözlemlenmişti.

Son Güncelleme: 26.12.2017 18:10
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