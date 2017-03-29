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29 Mart 2017 Çarşamba 04:05

İçinde 141 yolcu bulunan uçak alev alev yandı

Peru Hava Yolları'na ait yolcu uçağı inişe geçtiği sırasada yanmaya başladı. 141 yolcu, toprak zemine çakılan uçaktan son anda tahliye edildi

İçinde 141 yolcu bulunan uçak alev alev yandı
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İçinde 141 yolcu bulunan uçak alev alev yandı

Kuzey Amerika ülkelerinden Peru'da bir yolcu uçağı, inişi sırasında alev topuna döndü. İçinde 141 yolcu bulunan uçak pistten çıkarak toprak zemine çakıldı.
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Peru Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı Lima-Jauja seferini yapıp Francisco Carle Havalimanı'na iniş sırasında alev aldı. Pistten çıkarak toprak zemine çakılan kan ve iniş takımları çöken uçakta sürtünmeden dolayı kuyruk tarafında başlayan ve daha sonra uçağı saran alevler büyük bir korku ve paniğe yol açtı.

Uçaktaki 140 yolcu kısa sürede tahliye edilirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.








 
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