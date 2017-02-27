İngiliz kiliselerinde binlerce çocuk köleleştirilmiş

ZORLA GÖTÜRÜLMÜŞLER

HAYATTA OLAN KURBANLAR KONUŞUYOR

100 BİN'DEN FAZLA ÇOCUK GÖNDERİLMİŞ

Çok değil, 1970'li yılların başına kadar, yetim, öksüz ve parçalanmış ailelerin çocuklarını alarak İngiliz sömürgelerine gönderen kiliselere bağlı kuruluşların binlerce çocuğun cinsel istismar ve şiddete maruz kalan bir faciaya imza attığı ortaya çıktı. Üstelik bu vahşet tablosunun yarım asıra yakın bir süre örtbas edilmek istendiği belirlendi. Sayıları on bini geçen sürgün çocuklardan 22'sinin kurulan komisyona başlarından geçen kabus dolu yılları anlatmayı başardığını açıklayan insanhakları kuruluşları İngiliz hükümetlerinin yaşanan süreçte iki yüzlü davrandığını iddia ediyor. Anglikan Kilisesi Çocuk Derneği ve Nasıra Hemşireleri gibi STK'ların haklarında açılan soruşturmalarda kurbanların başına gelenler Avrupa'yı şoke edecek cinstenİngiltere'de, çocuklara yönelik taciz iddialarını soruşturan bağımsız komisyon, 2. Dünya Savaşı sonrasında dini kuruluşların eski kolonilere gönderdiği binlerce çocuğun maruz kaldığı cinsel istismarla ilgili soruşturmaya başladıİngiltere'de çocuklara yönelik taciz iddialarını soruşturan bağımsız komisyon, 2. Dünya Savaşı sonrasında dini kuruluşların eski kolonilere gönderdiği binlerce çocuğun maruz kaldığı cinsel istismarla ilgili dosyaya bakmaya başladı.İngiliz hükümetinin Anglikan ve Katolik dini kuruluşlarla işbirliği halinde 2. Dünya Savaşı’nın ardından başta Avustralya olmak üzere eski kolonilerine gönderdiği yaklaşık 10 bin çocuğun uğradığı cinsel istismarla ilgili soruşturmada, hayatta olan kurbanların ifadeleri alınıyor.1947-1970 yıllarında ailelerinden, üvey ailelerinden veya yetimhanelerden alınan çocuklar Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada ve Güney Rhodesia'ya yollanmıştı.Gerek seyahat sırasında, gerekse gönderildikleri ülkelerdeki okullarda veya yerleştirildikleri ailelerde sistemli cinsel istismara uğrayan çocuklardan 22’si konuyla ilgili oluşturulan bağımsız soruşturma komisyonuna sözlü ve yazılı ifadelerini vermeye başladı.Çocuk hakları savunucuları, kolonilere gönderilen çocukların İngiltere’de pedofiller tarafından seçildiğini ileri sürüyor.İngiliz hükümeti çocukların seçimini ve gönderildikleri ülkelerdeki idaresini Barnardo’s, Anglikan Kilisesi Çocuk Derneği ve Nasıra Hemşireleri gibi kurumların da aralarında yer aldığı dini kuruluşlara bırakmıştı. Bu kuruluşların bazılarının daha 1956 yılında haklarındaki cinsel istismar iddialarıyla resmi bir kara listeye alındığı ancak dini çevrelerden gelen baskı üzerine olayın örtbas edildiği iddia ediliyor.İngiltere’nin 19. yüzyıldan 1970’lere kadar 100 binden fazla çocuğu "kolonilere beyaz Anglosakson iş gücü" sağlamak için gönderdiği belirtiliyor.Zaman zaman ailelerinden zorla alınan çocukların gemilere bindirildiği ve olup biten hakkında kendilerine açıklama bile yapılmadığı aktarılıyor. Dini tarikatların yönettiği okullara yerleştirilen çocuklara zorla koparıldıkları aileleriyle ilgili bilgi verilmediği ve öksüz olduklarının söylendiği kaydediliyor.Avustralya 2009 yılında çocuk göçmenlerin maruz kaldığı istismarlardan dolayı özür dilemişti. İngiltere de 2010 yılında bir özür yayımlamış ancak özür metninde cinsel istismardan söz edilmemişti.Çocuklara yönelik cinsel istismarları soruşturan bağımsız komisyondaki çocuk göçmen dosyasına ilişkin oturumlar 10 gün sürecek.