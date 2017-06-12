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12 Haziran 2017 Pazartesi 12:51

İsveç'te sığınmacılara otomobille saldırı

İsveç’in Malmö kentinde dün meydana gelen olayda İsveç Göçmen Dairesi binası önünde bir süredir protesto gösterisi yapan sığınmacıların üzerine aracını süren kişi önce gözaltına alındı, sonra polis tarafından serbest bırakıldı.

İsveç'te sığınmacılara otomobille saldırı
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İsveç'te sığınmacılara otomobille saldırı

İsveç’in Malmö kentinde dün meydana gelen olayda İsveç Göçmen Dairesi binası önünde bir süredir protesto gösterisi yapan sığınmacıların üzerine aracını süren kişi önce gözaltına alındı, sonra polis tarafından serbest bırakıldı.

Almanya, İngiltere ve İsveç’te geçtiğimiz günlerde meydana gelen araçlı terör saldırılarını anımsatan olaydan sonra zanlıyı serbest bırakan Malmö Polisi, 10 gün önce de göçmen dairesi önünde gösteri yapan Iraklı sığınmacıları taciz ettiği gerekçesiyle Adalet Ombudsmanı’na şikayet edilmişti.

Olayla ilgili konuşan Malmö Polisi’nde görevli nöbetçi komiser Tomas Napiorkowski bir gün önce de benzer bir olay meydana geldiğini bildiklerini, zanlının aynı kişi olup olmadığını ise bilmediklerini belirterek ‘’Göçmen dairesi önünde kurulmuş bir çadır ve bandroller bulunuyordu. Zanlı aracını bunların üstüne sürmüş’’ diye konuştu.

Aracını göstericilerin üstüne sürdükdükten sonra bir ağaca çarparak duran aracın sürücüsü 22 yaşındaki zanlı hakkında vandalizm, tehlikeli duruma neden olmak ve nefret suçlarından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



 
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