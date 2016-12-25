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25 Aralık 2016 Pazar 06:49

Kızıl Ordu Korosu'nu taşıyordu; Rus askeri uçağı düştü, 91 ölü var

Dünyaca ünlü müzik grubu Rus Kızıl Ordu Korosu'nun da içinde bulunduğu yolcu uçağı Soçi açıklarında düştü, 93 kişi can verdi.

Kızıl Ordu Korosu'nu taşıyordu; Rus askeri uçağı düştü, 91 ölü var
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Kızıl Ordu Korosu'nu taşıyordu; Rus askeri uçağı düştü, 91 ölü var

Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinden havalanıp Suriye’nin Lazkiye kentine gitmekte olan Tupolev Tu-154 tipi uçakla iletişim kesildi. Bir süre sonra ise 8’i görevli 91 kişiyi taşıyan uçağın düştüğü açıklandı. Uçakta bulunanların çoğunluğunun Türkiye'de milyonlarca sanatseverin yakından tanıdığı Kızıl Ordu Korosu üyelerinin de bulunduğunun açıklanması üzüntüyü daha da artırdı.

SANAT DÜNYASI YASTA; KIZIL ORDU KOROSU O UÇAKTAYDI

Türkiye'de de çok sayıda sanatseverin yakından tanıdığı dünyaca ünlü Kızıl Ordu Korosu da, Soçi açıklarından düşen uçakta bulunuyordu. Tarkan şarkıları başta olmak üzere Mehter Marşı gibi bazı Türkçe şarkıları da repertuvarına alan Kızıl Ordu Korosu'nun Noel kutlamalarında Rus askerlerine konser vermek için Lazkiye'ye gittiği öğrenildi.
Uçakta hayatını kaybedenler arasında Kızıl ordu Korosu'nu takip eden 9 gazeteci ile iki doktorun adı geçiyor.
Rus savunma bakanlığı, uçağın düşme nedeni hakkında henüz bir açıklama yapmadı.
Aynı model uçak 2012 yılında Ukrayna yakınlarında düşmüş, içinde Polonya hükümet üyeleri üst düzey askeri komutanlar dahil çok sayıda kişi can vermişti.

Ukaryna ile Rusya arasındaki askeri krizin devam ettiği bir sırada, Soçi, Ukrayna hava savunma sistemlerinin menzili içinde bulunuyor, ancak uçağın enkazına ulaşan uzmanlar, uçağa ait parçaların birbirine yakın olmasının bir saldırı ya da patlama ihtimalini zayıflattığını belirtiyor

RUS UÇAĞININ ENKAZI BULUNDU

Rusya’nın Soçi kentinden havalanan ve içinde 91 insanın bulunduğu uçak düştü.
Soçi'den havalanıp Suriye’nin Lazkiye kentine gitmekte olan Tupolev Tu-154 tipi uçakla iletişim kesildi. Bir süre sonra ise 8’i görevli 91 kişiyi taşıyan uçağın düştüğü açıklandı. Uçakta bakanlık personelinin bulunduğunu açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın enkazının Soçi’nin 1.5 kilometre açığında, denizde bulunduğunu duyurdu.

Rus basını ise, kazadan kurtulan olmadığını ileri sürdü.

 
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