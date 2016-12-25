Kızıl Ordu Korosu'nu taşıyordu; Rus askeri uçağı düştü, 91 ölü var

SANAT DÜNYASI YASTA; KIZIL ORDU KOROSU O UÇAKTAYDI

RUS UÇAĞININ ENKAZI BULUNDU

Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinden havalanıp Suriye’nin Lazkiye kentine gitmekte olan Tupolev Tu-154 tipi uçakla iletişim kesildi. Bir süre sonra ise 8’i görevli 91 kişiyi taşıyan uçağın düştüğü açıklandı. Uçakta bulunanların çoğunluğunun Türkiye'de milyonlarca sanatseverin yakından tanıdığıüyelerinin de bulunduğunun açıklanması üzüntüyü daha da artırdı.Türkiye'de de çok sayıda sanatseverin yakından tanıdığı dünyaca ünlü Kızıl Ordu Korosu da, Soçi açıklarından düşen uçakta bulunuyordu. Tarkan şarkıları başta olmak üzere Mehter Marşı gibi bazı Türkçe şarkıları da repertuvarına alan'nun Noel kutlamalarında Rus askerlerine konser vermek için Lazkiye'ye gittiği öğrenildi.Uçakta hayatını kaybedenler arasında Kızıl ordu Korosu'nu takip eden 9 gazeteci ile iki doktorun adı geçiyor.Rus savunma bakanlığı, uçağın düşme nedeni hakkında henüz bir açıklama yapmadı.Aynı model uçak 2012 yılında Ukrayna yakınlarında düşmüş, içinde Polonya hükümet üyeleri üst düzey askeri komutanlar dahil çok sayıda kişi can vermişti.Ukaryna ile Rusya arasındaki askeri krizin devam ettiği bir sırada, Soçi, Ukrayna hava savunma sistemlerinin menzili içinde bulunuyor, ancak uçağın enkazına ulaşan uzmanlar, uçağa ait parçaların birbirine yakın olmasının bir saldırı ya da patlama ihtimalini zayıflattığını belirtiyorRusya’nın Soçi kentinden havalanan ve içinde 91 insanın bulunduğu uçak düştü.Soçi'den havalanıp Suriye’nin Lazkiye kentine gitmekte olan Tupolev Tu-154 tipi uçakla iletişim kesildi. Bir süre sonra ise 8’i görevli 91 kişiyi taşıyan uçağın düştüğü açıklandı. Uçakta bakanlık personelinin bulunduğunu açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın enkazının Soçi’nin 1.5 kilometre açığında, denizde bulunduğunu duyurdu.Rus basını ise, kazadan kurtulan olmadığını ileri sürdü.