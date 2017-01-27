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27 Ocak 2017 Cuma 06:54

PKK köylerine dönmek isteyen köylüleri taradı, 7 ölü var

Suriye'de köylerine dönmek isteyen sivillere PYD unsurlarınca ateş açılması sonucunda 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

PKK köylerine dönmek isteyen köylüleri taradı, 7 ölü var
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PKK köylerine dönmek isteyen köylüleri taradı, 7 ölü var

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD, köyüne dönmek isteyen sivilleri hedef aldı. Suriye'de köylerine dönmek isteyen sivillere PYD unsurlarınca ateş açılması sonucunda 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre; Fırat Nehri’nin doğusunda bulunan Şiyuk Köyü’nü DEAŞ’tan koruyacaklarını söyleyen PYD unsurlarına terk ederek Cerablus’a yerleşen Suriyeli siviller, bölgede DEAŞ tehdidinin kalmadığını ileri sürerek 25 Ocak 2017 günü saat 13.30'da köylerine geri dönmek istediklerini beyan etti. Sosyal medya üzerinden organize olan yaklaşık 100 köylü, Fırat Nehri üzerindeki köprünün batı ayağında toplandı. İçlerinde kadın ve çocukların da bulunduğu köylüler, protestoya devam ederek daha önce PYD tarafından yıkılan Şiyuk Köprüsü’ne doğru yürüyüşe geçti. 
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