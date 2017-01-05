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05 Ocak 2017 Perşembe 23:40

PKK ve DAEŞ, batı atına Türkiye ve Rusya'dan intikam alıyor

Türkiye'de son haftalarda yaşanan terör saldırılarını yorumlayan emekli Rus istihbaratçı Aleksandr Gurov, 'Terör örgütleri, batılı ülkeler adına Türkiye'den ve Rusya'dan öç alıyorlar' dedi.

PKK ve DAEŞ, batı atına Türkiye ve Rusya'dan intikam alıyor
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PKK ve DAEŞ, batı atına Türkiye ve Rusya'dan intikam alıyor


Türkiye'de terör örgütlerinin sırayla kanlı saldırılar düzenlemesinin ardında batılı ülkelerin olduğunu ileri süren Rus istihbaratçı, Türkiye'deki terör saldırılarının intikam amaçlı olduğunu söyledi.

Emekli Rus istihbarat generali Aleksandr Gurov, İstanbul ve İzmir'de meydana gelen terör saldırılarına dikkat çekerek, "Batı, DAEŞ terör örgütü üzerinden bağımsız politikalar sergileyen ve Rusya ile yakınlaşan Türkiye'yi korkutmaya çalışıyor" dedi.

"TÜRKİYE'YE "KİMİN YANINDASIN" DİYORLAR"

Rus uzman Gurov şu ifadeleri kullandı: "Türkiye bugün Rusya ile yakınlaşıyor. Özellikle Ortadoğu bölgesinde. Bu da birilerini rahatsız ediyor. Türkiye ve Rusya Suriye'de DAEŞ'e karşı birlikte mücadele ediyor. DAEŞ şimdi Türkiye'den öç almaya çalışıyor. Ama Batı da bu faktörden yararlanarak Türkiye'ye mesaj veriyor: Sen kimin yanındasın? Böylece Batı DAEŞ üzerinden bağımsız politikalar sergileyen ve Rusya ile yakınlaşan Türkiye'nin gözünü korkutmaya çalışıyor."

"ABD VE AVRUPA TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ OLMASINI İSTEMİYOR"

"Türkiye bugün güçlü ülke. Türk ordusu güçlü. Amerika ve Avrupa ise, Türkiye'nin güçlü olmasını istemiyor. Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne (AB) de almıyorlar."

"TÜRKİYE, RUSYA İLE TERÖRE KARŞI İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMALI"

Gurov sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye Rusya ile teröre karşı işbirliğini artırmalı. Türkiye'nin terörle mücadelede tecrübesi var. Fakat Rusya da son 20 yılda terörle mücadelede önemli tecrübeler kazandı. Teknoloji, yöntem ve soruşturma tekniği ile diğer konularda. Bugün DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleri dünya için tehdit durumunda. Avrupa da Rusya ile teröre karşı işbirliğini artırmalı ve bizden bazı şeyler öğrenmeleri lazım. Avrupa bence bu mücadeleye tam hazır değil. Rusya, yıllardır terörle mücadele ediyor. Bugün Suriye'de de bu mücadeleye devam ediyor."


 
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