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19 Aralık 2016 Pazartesi 20:03

Putin ve Erdoğan aynı kelimeleri kullandı: Provakasyon

Rusya’nın başkenti Moskova'da konuşan Putin, Karlov'un silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Putin ve Erdoğan aynı kelimeleri kullandı: Provakasyon
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Putin ve Erdoğan aynı kelimeleri kullandı: Provakasyon

Ankara'da Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikasti değerlendiren Rusa Devlet Başkanı Vladmir Putin'in sözleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kelimeleriyle aynı olması dikkat çekti. Putin Ankara ile Türkiye'nin terörizle yönelik ortak savaşı devam ederken bu olayın bir provakasyon' olarak görülmesine dikkat çekti.

PUTİN NE DEDİ

Rusya Başkanı Vladimir Putin, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a düzenlenen suikast ile ilgili konuştu
Rusya Başkanı Vladimir Putin, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu hayatını yitirmesi ile ilgili basın açıklaması yaptı. İşte Putin'in açıklamaları:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a yönelik silahlı saldırıya ilişkin, "Saldırı, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de ilerlettiği iyi ilişkilere ve çözüm sürecine yönelik bir provokasyondur." dedi.

Rus Büyükelçiye yapılan saldırıya verilecek cevabın, terörizme karşı savaşı güçlendirmekten geçtiğini vurgulayan Putin, "Söz konusu saldırı, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de ilerlettiği iyi ilişkilere ve çözüm sürecine yönelik bir provokasyondur. Türkiye ile bu cinayetin arkasında kimlerin olduğunu araştıracağız. Bu konuda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde anlaşmaya vardık. Rusya olarak bu saldırının arkasında kimin olduğunu öğrenmek zorundayız." dedi.

Putin, Karlov'un görev başındayken hayatını kaybettiğini belirterek, büyükelçinin devlet madalyası ile ödüllendirilmesi için Rusya Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini söyledi.

Putin ayrıca, "Rus Büyükelçi'ye yapılan saldırıya verilecek cevap, terörizme karşı savaşı güçlendirmektir. Bundan sonra eşkıyalar mücadeledeki farkı farkedecek" dedi.e
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