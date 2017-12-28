Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
113075
ALTIN
158.380
DOLAR
3.8094
STERLİN
5.1240
EURO
4.5466
Cenk Tosun Everton'a transfer oluyor
Cenk Tosun Everton'a transfer oluyor
Fenerbahçe 2-0 İstanbulspor
Fenerbahçe 2-0 İstanbulspor
Futbol sahalarının en golcü prensi: Harry Kane
Futbol sahalarının en golcü prensi:...
Beşiktaş kupada Osmanlıspor'u konuk edecek
Beşiktaş kupada Osmanlıspor'u konuk edecek
Süper Lig'de en çok Palabıyık ve Aydınus düdük çaldı
Süper Lig'de en çok Palabıyık...

Sevakin Adası için Araplar'dan Türkiye'ye ağır itham

Türkiye, Afrika topraklarında ecdadının eserlerine bir asır sonra yeniden sahip çıkmaya başlaması, İngiliz işbirlikçisi Amerikan mandası Arap yönetimlerini kızdırdı.

Sevakin Adası için Araplar'dan Türkiye'ye ağır itham

Türkiye, Afrika topraklarında ecdadının eserlerine bir asır sonra yeniden sahip çıkmaya başlaması, İngiliz işbirlikçisi Amerikan mandası Arap yönetimlerini kızdırdı.

28 Aralık 2017 Perşembe 11:26
Sevakin Adası için Araplar'dan Türkiye'ye ağır itham

Sevakin Adası için Araplar'dan Türkiye'ye ağır itham

Türkiye'nin TİKA aracılğıyla yeniden imar ettiği Osmanlı yadigarı eserlerin boy gösterdiği Sudan'ın Sevakin Adası, Arapların canını sıkmaya başladı.

Sudan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyareti sırasında yapılan Türkiye ile Sevakin Adası anlaşmasının Arap ülkelerinin güvenliğini tehdit etmediğini duyurdu.

Sudan'ın Riyad Büyükelçiliği Basın Bölümü Sorumlusu El-Mutez Ahmed İbrahim, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında Türkiye ile yapılan Sevakin Adası'ndaki limanın yeniden inşası anlaşmasının Arap ülkelerinin güvenliğini tehdit etmediğini ve bunun Mısır-Sudan arasındaki Halayib ve Şelatin konusundaki anlaşmazlıkla ilgisinin bulunmadığını belirtti.

İbrahim, Suudi Arabistan'ın Ukkaz gazetesinde yayımlanan "Hartum, Sevakin'i Ankara'ya veriyor. Sudan, Türkiye'ye sarılıyor" başlıklı haberde yer alan ifadelerin Sudan'a, ülke otoritesine ve bazı ülkelerle ilişki kurma hakkına hakaret olduğunu kaydetti.

Ukkaz gazetesindeki haberde yer alan "Türkiye'nin Afrika tamahı" ifadesini eleştiren İbrahim, "Gazete, habere Reuters ve Fransız haber ajansı AFP'yi kaynak gösteriyor. Söz konusu ajanslarda haberin ana metnini inceledim ancak 'tamah' kelimesine işaret eden herhangi bir ifade ya da bunda Arap ulusal güvenliğini tehdit eden herhangi bir durum göremedim." ifadelerini kullandı.

SUDAN HALKININ YARARI GÖZETİLDİ

Sudan'ın, halkının yararını gözeterek dış ilişkilerinde dikkat ettiği üzere Arap ulusal güvenliğine zarar vermeden diğer ülkelerle barışçıl ilişkiler kurduğunu aktaran İbrahim, "Sevakin, Sudan'ın elinde. Başka bir kesimin değil." ifadelerine yer verdi.

Suudi Arabistan'ın Ukkaz gazetesinde "Hartum, Sevakin'i Ankara'ya veriyor. Sudan, Türkiye'ye sarılıyor" başlığıyla yayımlanarak Reuters ve AFP'ye dayandırılan haberde, "Türkiye'nin Afrika'ya tamah ettiği, deniz yoluyla genişlemek istediği" yönünde ifadeler kullanıldı.

Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyareti çerçevesinde önceki gün mevkidaşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmesinin ardından Hartum'da ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Gandur, basın toplantısında, Kızıldeniz'deki Sevakin Adası'nın Türkiye'ye tahsis edilmesine ilişkin "Bölge olarak değil, Sevakin Adası yalnızca Türkiye'ye yatırım sahası olarak verilecek. Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, eski dönemlerde olduğu gibi hac yolculuğunun başlangıç yeri olan bu bölgenin hem ibadet içerikli hem de turizm amaçlı ortak bir yatırım alanı olarak değerlendirilmesini onaylıyor. Bu normal bir durum." değerlendirmesini yapmıştı.

MISIR MEDYASINDAN KEPAZE YORUMLAR

Öte yandan, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf el-Kordofani, Mısır'daki bazı basın organlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin geçen olumsuz değerlendirmelere karşı medya araçlarına "Hartum'un Kahire ilişkilerini gerginleştirmek yerine güçlendirmeye çalışma" çağrısında bulundu.

Kordofani, Sudan hükümetine yakın Şurug kanalındaki açıklamasında, Mısır medyasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden dolayı Sudan'a hücumunu garip karşıladığını belirterek, bunun acınası bir durum olduğunu kaydetti.

Büyükelçi, "Sudan ve Mısır'ın çıkarı ilişkilerin güçlendirilmesinde. Birbirini karalamakta değil." ifadelerine yer verdi.

Mısır'daki bazı medya organlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin olumsuz değerlendirmeler yapılmış, Sudan Dışişleri Bakanı Gandur bunlara dair, "Maalesef Mısır medyasındaki bazı tepkileri izledik. Bu türden tepkilere çok şaşırdık. Belli ki ülkeler arasında ilişkiler nasıl yönetilir bundan hiç anlamayanlar var. Bu ziyaret başarılı olmasaydı, bu kadar ilgiye mazhar olmaz ve bu kadar gündeme gelmezdi." ifadelerini kullanmıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gizemli ışığın kaynağı belli oldu: Rus füzesi çıktı
Gizemli ışığın kaynağı belli oldu: Rus füzesi çıktı
ABD'li o diplomat, telefon şakacılarının kurbanı oldu
ABD'li o diplomat, telefon şakacılarının kurbanı oldu
Kudüs yalnızlığı: Dünya ABD'ye 'yeter artık' dedi
Kudüs yalnızlığı: Dünya ABD'ye 'yeter artık' dedi
İran'da korkutan deprem; Tahran 5.2 ile sallandı
İran'da korkutan deprem; Tahran 5.2 ile sallandı
Türkiye 170 ülkeye kalkınma yardımı gönderdi
Türkiye 170 ülkeye kalkınma yardımı gönderdi
Amerika PKK'dan sonra DEAŞ'li teröristlerle el sıkıştı
Amerika PKK'dan sonra DEAŞ'li teröristlerle el sıkıştı
Kium Jong, hava durumunu kontrol ediyormuş!
Kium Jong, hava durumunu kontrol ediyormuş!
Zarrab'a cinsel istismar suçlaması
Zarrab'a cinsel istismar suçlaması

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim