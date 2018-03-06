Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116710
ALTIN
162.794
DOLAR
3.7936
STERLİN
5.2689
EURO
4.7104
Galatasaray'da Atiker Konyaspor mesaisi başladı
Galatasaray'da Atiker Konyaspor mesaisi başladı
Eskrimde bir de Avrupa 3'üncülüğü
Eskrimde bir de Avrupa 3'üncülüğü
Beşiktaş, Mehmet Ekici ve De Souza'nın PFDK'ya sevkini istedi
Beşiktaş, Mehmet Ekici ve De...
Quaresma'nın cezası belli oldu
Quaresma'nın cezası belli oldu
Arda Turan takımdan ayrı çalıştı
Arda Turan takımdan ayrı çalıştı

Suriye'de Rus yolcu uçağı düştü, 32 ölü var

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan son dakika yapılan açıklamada Suriye'de Rusya'ya ait bir taşıma uçağının düştüğü, olayda 32 kişinin öldüğü belirtildi

Suriye'de Rus yolcu uçağı düştü, 32 ölü var

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan son dakika yapılan açıklamada Suriye'de Rusya'ya ait bir taşıma uçağının düştüğü, olayda 32 kişinin öldüğü belirtildi

06 Mart 2018 Salı 19:37
Suriye'de Rus yolcu uçağı düştü, 32 ölü var

Suriye'de Rus yolcu uçağı düştü, 32 ölü var

Rus yolcu uçağı, Suriye'deki Himeymim Askeri üssüne inişe geçtiği sırada düştü. Uçağın kaza mı, yoksa saldırı sonucu mu düştüğü henüz belli değil. Esrarengiz kazada 32 kişi hayatını kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı, Antonov-26 tipi kargo uçağının Suriye'deki Hımeymim hava üssü yakınlarında düştüğünü ve uçakta bulunan 26 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün saat 15.00’te Suriye'deki Hımeymim hava üssü yakınlarında Rus Antonov-26 tipi kargo uçağının düştüğü belirtildi.

Uçakta bulunan 26 yolcunun ve 6 kişilik mürettebatın yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, uçağın teknik bir hata nedeniyle düşmüş olabileceği bilgisine yer verildi.

İlk belirlemelere göre uçağa yönelik herhangi bir saldırının yapılmadığı belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma açıldığı ifade edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oscar heykelciği çalındı: Törenlerde hırsız şoku
Oscar heykelciği çalındı: Törenlerde hırsız şoku
Arap TV kanallarına gizli emir: Türk dizilerini yayınlamayın
Arap TV kanallarına gizli emir: Türk dizilerini yayınlamayın
İran'da dolarla ithalat yasağı karaborsayı patlattı
İran'da dolarla ithalat yasağı karaborsayı patlattı
Putin: Elimde olsaydı SSCB'nin dağıtılmasını engellerdim
Putin: Elimde olsaydı SSCB'nin dağıtılmasını engellerdim
ABD ambargosuna karşı 4 ülkeden önemli işbirliği
ABD ambargosuna karşı 4 ülkeden önemli işbirliği
BM Ateşkes kararına anında tepki: Terörle mücadele devam edecek
BM Ateşkes kararına anında tepki: Terörle mücadele devam edecek
BM Suriye'de ateş-kes ilan etti; Afrin harekatı duracak mı?
BM Suriye'de ateş-kes ilan etti; Afrin harekatı duracak mı?
Dünyanın en yükseği: Cidde'ye 1 KM yükseklikte kule dikiliyor
Dünyanın en yükseği: Cidde'ye 1 KM yükseklikte kule dikiliyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim