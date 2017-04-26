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26 Nisan 2017 Çarşamba 07:28

Türkiye PKK'yı vurdu, Amerika rahatsız oldu

Terör örgütleriyle sıkı ilişkiler geliştiren ABD, Türkiye'nin Kuzey Irak ve Suriye'de PKK'ya yönelik hava operasyonlarından rahatsız olmaya başladı.

Türkiye PKK'yı vurdu, Amerika rahatsız oldu
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Türkiye PKK'yı vurdu, Amerika rahatsız oldu

Terör örgütü PKK'nın ortadoğuda müttefiki haline gelen ABD, son Sincar operasyonuna karşı çıktı.


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Mark Toner, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki hava saldırılarından dolayı ABD'nin endişe duyduğunu söyledi. Toner, telekonferans aracılığıyla düzenlediği basın toplantısında, "Endişemizi Türk hükümetine ilettik. Saldırılar ABD ya da koalisyon tarafından onaylanmadı" diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Mark Toner, Türkiye'nin Pazartesi günü Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatından derin endişe duyduklarını söyledi. Türk hava harekatında peşmergelerin de yaşamını yitirdiğini belirten Toner, endişelerini Türk hükümetine doğrudan ilettiklerini belirtti ancak bunun hangi düzeyde yapıldığına açıklık getirmedi.

Toner, "Bu hava operasyonları koalisyon tarafından onaylanmadı ve İŞİD'e karşı savaşta ortak güçlerimiz arasında istenmeyen can kayıplarına neden oldu. Türkiye'nin PKK ile ilgili endişelerini anlıyoruz ama bu tür hareketler koalisyonun İŞİD'in peşinden gitme çabasına ve savaşı yürüten alandaki ortaklarımıza zarar veriyor' diye konuştu.



 
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