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13 Mart 2017 Pazartesi 18:49

Yunanistan'dan beklenmedik destek: Ankara haklı

Yunanistan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrougalos, başta Almanya ve Hollanda olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde yaşadığı gerginlikler konusunda Türkiye'ye destek verdi.

Yunanistan'dan beklenmedik destek: Ankara haklı
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Yunanistan'dan beklenmedik destek: Ankara haklı

Hollanda ile Türkiye arasında yaşanan seçim krizinde Atina'dan destek geldi. Yunanistan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrougalos, başta Almanya ve Hollanda olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde yaşadığı gerginlikler konusunda Türkiye'ye destek veren bir açıklama yaptı.

Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Katrougalos, "Türk yetkililer, seçim dönemlerinde daha önce Trakya'ya ziyaretlerde bulundu. Onların bu iletişimini engellemek için herhangi bir sebep yok" dedi.

Bakan vekili Katrougalos ayrıca, "Avrupa'da ilişkilerimizde sorunlara sebep olabilecek gerginliklerin körüklenmemesi gerekir. Ben diğer ülkelerin iç siyasi kararlarını yargılayamam ancak Avrupa'da kural, bu tür toplantıların gerçekleşmesidir. Bu konuda tek sorun kamu güvenliğidir," şeklinde konuştu.
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