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Kerkük'de Milliyetçi Türkmen Partisi'ne silahlı saldırı

Kerkük'te genel merkezi bulunan Türkmen Milliyetçi Partisi silahlı saldırıya uğradı. Silahlı güvenlik güçleri, saldırganlardan birini öldürdü. Motorsikletlerle gelen saldırganlar ellerinde Bölgesel Kürt yönetimine ait bayraklarla gövde gösterisi yaptı.

Kerkük'de Milliyetçi Türkmen Partisi'ne silahlı saldırı

Kerkük'te genel merkezi bulunan Türkmen Milliyetçi Partisi silahlı saldırıya uğradı. Silahlı güvenlik güçleri, saldırganlardan birini öldürdü. Motorsikletlerle gelen saldırganlar ellerinde Bölgesel Kürt yönetimine ait bayraklarla gövde gösterisi yaptı.

19 Eylül 2017 Salı 00:29
Kerkük'de Milliyetçi Türkmen Partisi'ne silahlı saldırı

Kerkük'de Milliyetçi Türkmen Partisi'ne silahlı saldırı

Son Dakika Kerkük, Barzani yönetiminin referandum ısrarı, Kerkük'ü işgal planına tepkiler devam ederken, Türkmenlere yönelik saldırılar artıyor. Motorsikletle gelen bir grup silahlı saldırgan Irak Milliyetçi Türkmen Partisi Genel Merkez binasına saldırdı.

Saldırganlardan biri, binayı koruyan Türkmen muhafızlar tarafından öldürüldü. Kaçan grupların yakalanması için Kerkük polisinden destek istendi.

Irak'ta Türkmenlerle Kürtler arasında çatışmanın fitilini ateşleyecek saldırılar peş peşe geliyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkmen Milliyetçi Partisi Genel Merkez binasına silahlı saldırı düzenlendi. Motorsikletli saldırganlardan biri öldürülürken, saldırganların ellerinde Kuzey Irak Kürdistan bayrağı ile olay yerine geldiği ortaya çıktı.

Kerkük'te Milliyetçi Türkmen Partisi merkez binasına silahlı saldırıda bulunan Kürt Çete mensuplarından biri öldü, ikisi yaralandı.
Karanlık güçlerin Şiilere de saldırması bekleniyor. Kürtlerle Türkmenler arasında gerginliğin artmasını isteyen güçlerin, oldu-bittiyle Kerkük'ün Barzani güçlerince işgali hedefleniyor...
Milliyetçi Türkmen Partisi yöneticileri daha önce silahlı Kürt grupların saldırısına uğramıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Son Dakika KerkükBarzani
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