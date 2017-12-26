Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
112007
ALTIN
157.161
DOLAR
3.8145
STERLİN
5.0982
EURO
4.5264
Beşiktaş'tan Vida paylaşımı
Beşiktaş'tan Vida paylaşımı
Beşiktaş, yeni transferini borsaya bildirdi
Beşiktaş, yeni transferini borsaya bildirdi
2017'nin en golcüsü Harry Kane
2017'nin en golcüsü Harry Kane
Özdilek: Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Özdilek:...
Milli dartçı Uygunsözlü'den bir ilk daha
Milli dartçı Uygunsözlü'den bir ilk...

Boyner'den yeni yıl indirimi

- Boyner'in, yeni yıla özel hazırladığı, içerisinde kozmetik tutkunlarının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlerden oluşan setler avantajlı fiyatlarıyla yeni yıl alışverişini avantaja dönüştürüyor

Boyner'den yeni yıl indirimi

- Boyner'in, yeni yıla özel hazırladığı, içerisinde kozmetik tutkunlarının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlerden oluşan setler avantajlı fiyatlarıyla yeni yıl alışverişini avantaja dönüştürüyor

26 Aralık 2017 Salı 16:13
Boyner'den yeni yıl indirimi

İSTANBUL (AA) - Boyner, yeni yıla sayılı günler kala müşterilerine özel kampanya, indirim ve sürprizler sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Boyner yeni yıla sayılı günler kala özel kampanyalar, indirimler ve sürprizler sunmaya devam ediyor.

Boyner'in, yeni yıla özel hazırladığı, içerisinde kozmetik tutkunlarının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlerden oluşan setler avantajlı fiyatlarıyla yeni yıl alışverişini avantaja dönüştürüyor.

Estee Lauder'ın yılbaşı için hazırladığı ve özel bordo çantası ile sunduğu, içinde göz farı gündüz ve gece seti, allık, 2 adet ruj, maskara, gece serumu, göz makyajı temizleyicisi olan bin 700 lira değerindeki set, bir büyük boy Estee Lauder parfüm alışverişi karşılığında 329 liralık avantajlı fiyatıyla komzetikseverlerle buluşuyor.

Maskara, ruj, göz makyaj temizleyicisi, far paleti, serum, 10 ml La Vie est Belle parfüm, göz kalemi, allık, göz serumu, gece maskesi, gündüz kremi ve serum gibi 13 farklı ürün içeren bin 300 lira değerindeki Lancome Beauty Box 1 büyük boy Lancome parfüm ya da 400 liralık Lancome ürün alışverişi karşılığında 219 lira olarak sunuluyor.

Clinique Make-up Value set ise özel pembe çantası, içindeki far paleti, maskara, göz kalemi, ruj, nemlendirici gibi ürünleri ve 179 liralık fiyatıyla en çok ilgi gören kozmetik setlerden biri olarak öne çıkıyor.

Clinique'in Boyner'e özel ürünü Clinique Chubby Lash Mascara ikili makyaj setinde yer alan, Pretty Easy Likit eyeliner ince uçlu fırçası sayesinde yoğun renk vererek gözlerde pürüzsüz bir görünüm sağlıyor. Chubby Lash Jumbo Jet maskara ise kalın fırçası sayesinde dolgun, hacimli ve göz dolduran kirpikler yaratıyor. Bu çok özel ikili set 49 liralık özel fiyatıyla satışa sunuluyor.

Boyner'in avantajlı kozmetik setleri ile sevdiklerinize hoş bir sürpriz yapabilir ya da kendi kozmetik ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

Dünya markalarının Boyner'e özel ürünleri kozmetik alışverişini ulaşılabilir kılıyor. Güzelliğin adresi Boyner, aynı zamanda makyaj modasındaki son trendleri dünya markalarının sadece Boyner'e özel ürünleri ile müşterileriyle buluşturuyor.

Clarins'in sadece Boyner'e özel seti Clarins Golden Box da hem içeriği hem de 299 liralık özel fiyatıyla oldukça ilgi görüyor. Bu özel set, maskara, ruj, göz makyajı temizleyicisi, nemlendirici, concealer, far paleti, allık, göz kalemi gibi ürünler içeriyor.

Boyner'e özel diğer bir ürün olan Marc Jacobs Divine Decadence EDP lüks ve cazibenin ruhunu tanımlayan kokusuyla sizi büyülü dünyasına davet ediyor.

Anahtar Kelimeler:
BoynerIndirimKampanyaYıl Başı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye-Sudan ilişkilerinde yeni dönem
Türkiye-Sudan ilişkilerinde yeni dönem
ASELSAN'dan ikincil halka arz çalışmalarına ilişkin açıklama
ASELSAN'dan ikincil halka arz çalışmalarına ilişkin açıklama
Üretim ve kapasite kullanımında 15 Temmuz'un izleri silindi
Üretim ve kapasite kullanımında 15 Temmuz'un izleri silindi
İsdemir ile Hak-İş arasında toplu iş sözleşmesi
İsdemir ile Hak-İş arasında toplu iş sözleşmesi
Limak, savunma ve madenciliği radarına aldı
Limak, savunma ve madenciliği radarına aldı
Multinet Up'tan bireysel sanal kart
Multinet Up'tan bireysel sanal kart
Vestel’den yılbaşı kampanyası
Vestel’den yılbaşı kampanyası
Boyner'de yeni yıl hareketliliği
Boyner'de yeni yıl hareketliliği

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim