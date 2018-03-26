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Denizbank satılıyor; Rekor teklif Araplar'dan geldi...

1938 yılında bir kamu bankası olarak kurulan, 1997 yılında Zorlu Holding tarafından Özelleştirme İdaresi'nden satın alınan DenizBank, 2013 yılında Rus Sberbank'a satılmıştı.

Denizbank satılıyor; Rekor teklif Araplar'dan geldi...

1938 yılında bir kamu bankası olarak kurulan, 1997 yılında Zorlu Holding tarafından Özelleştirme İdaresi'nden satın alınan DenizBank, 2013 yılında Rus Sberbank'a satılmıştı.

26 Mart 2018 Pazartesi 12:24
Denizbank satılıyor; Rekor teklif Araplar'dan geldi...

Denizbank için rekor teklif Araplar'dan geldi...


Rusya'nın en büyük finans kurumlarından Sberbank tarafından satın alınan Denizbank yeniden el değiştirebilir. Rus gazetelerinin iddiasına göre Denizbank için 5.5 milyar dolarlık dev satış söz konusu..

Türk denizcilik sektörüne kaynak sağlaması için 1938 yılında devlet tarafından kurulan DenizBank, 1992 yılında iflasın eşiğine gelen Emlam Bankası ile birleştirildi. Aradan geçen 5 yıl sonra 1992  yapılan özelleştirme ile Zorlu Holding Bünyesi'ne geçen DenizBank'ın genel müdürlüğüne Hakan Ateş getirildi. 
DenizBank Hakan Ateş'in Genel Müdürlüğü boyunca şube, ATM ve müşteri sayısını sürekli artırdı. 

Bankanın ATM sayısı 3.490 ve fazla. 12 binden fazla çalışanıyla Türkiye’nin en çok tercih edilen  bankalarından biri olma özelliği taşımaktadır. 
2012 yılında Rus Sberbank tarafından satın alınan DenizBank'ın satışı konusunda son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyleyeceği bildiriliyor.

CiTY BANK'I BÜNYESİNE KATMIŞTI

Denizbank 2013 yılında Citibank’ı 1500’den fazla çalışanıyla bünyesine katarak 650 000’den fazla müşteri portföyünü de bünyesine aldı.  
DenizBank, bireysel bankacılık, özel bankacılık, kobi bankacılığı, tarım bankacılığı, kurumsal bankacılık, ticari bankacılık ve kamu bankacılığı olarak sunduğu ürünlerle sektörde önemli bir yere sahip..

ARAPLAR 5.5 MİLYAR DOLAR VERİYOR


Rus gazetesi Kommersant, Sberbank'ın Denizbank'ı 5.5 milyar dolara satabileceğini yazdı.

Sberbank'ın Denizbank satışı ile ilgili görüşmeler devam ederken, Rus gazetesi Kommersant yeni bir iddia ortaya attı.

Gazeteye göre Sberbank Denizbank'ı 5,5 milyar dolara satabilir.

Bankanın en ciddi talibi ise Dubai'nin en büyük bankası olan Emirates NBD.

Emirates NBD Ocak ayında Denizbank için ön görüşmelere başladığını duyurmuştu. Bloomberg hesaplamasına göre Sberbank’ın Denizbank’taki yüzde 99,9’luk payı 4,12 milyar doları bulabilir. Bloomberg’in derlediği verilere göre Eylül sonu itibariyle Denizbank’ın defter değeri 3,44 milyar dolar seviyesindeydi.

Anahtar Kelimeler:
SberbankDenizbank
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