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22 Mayıs 2017 Pazartesi 11:46

Amanoslar'da çatışma, 1 şehit var

Teröristlerin Suriye'den sızarak geçiş yaptığı Amanos Dağları'nda devriye gezen askerlere ateş açıldı. 1 asker şehit düştü, halen sıcak temasın sürdüğü Yarpuz Yaylası çevresinde güvenlik önlemleri artırılıyor.

Amanoslar'da çatışma, 1 şehit var
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Amanoslar'da çatışma, 1 şehit var

Suriye'den sızan teröristler Amanos Dağları'nda Yarpuz Yaylası yakınlarında çıkan çatışmada bir asker şehit oldu. Halen bölgede çatışmalar sürüyor..

Osmaniye'de Amanos Dağları Yarpuz Yaylası'nda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir jandarma özel harekat uzman çavuş şehit oldu

Suriye sınırı yakınındak Amanos Dağları'nda sürdürülen güvenlik tedbirleri kapsamında sabah saatlerinde terör örgütü PKK'lılarla sıcak temas meydana geldi.

UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU

DHA'nın haberine göre; Osmaniye'de Amanos Dağları Yarpuz Yaylası'nda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan jandarma özel harekat uzman çavuş şehit oldu.

Çatışmanın yaşandığı yerde teröristlerin yakalanması için operasyonlar devam ederken, şehidin memleketi Malatya ya da Adıyaman'da toprağa verileceği belirtildi.
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