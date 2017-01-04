Antalya ve Muğla sahillerinde sabaha karşı meydana gelen iki ayrı deprem korkuya neden oldu, Fethiye Kumluova ile Antalya Kaş açıklarında peş peşe oluşan depremler geniş bir alanda hissedildi.

Antalya deprem sarsıldı: Antalya Kaş'ta deprem 4.1

, Antalya açıklarında meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem Akdeniz sahilinde yoğun olarak hissedildi.Muğla Fethiye Kumluva sahili'nde 3.7 hemen ardından Antalya Kaş açıklarında hissedilen deprem AFAD tarafından 4.1, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından ise 3.6 olarak ilan edildi.Denizin 10 KM derinliğinde oluşan deprem Gelemiş beldesinin tam karşısında oluştu. Gelemiş ile Bezirgan arasında yer alan körfez içinde hissedilen depremde herhagi bir hasar oluşmadı.