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Bugün hava nasıl olacak; 3 bölge için kritik uyarı 

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halen bölgede kuzeydoğudan (poyraz) kuvvetli esen rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak bölgede fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Bugün hava nasıl olacak; 3 bölge için kritik uyarı 

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halen bölgede kuzeydoğudan (poyraz) kuvvetli esen rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak bölgede fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 07:32
Bugün hava nasıl olacak; 3 bölge için kritik uyarı 

Bugün hava nasıl olacak; 3 bölge için kritik uyarı 

İç Anadolu. Ege Marmara Bölgesi'nde kuzeydoğudan kuvvetli esen rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırması bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halen bölgede kuzeydoğudan (poyraz) kuvvetli esen rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak bölgede fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

27 Eylül Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

ÜÇ BÖLGE İÇİN UYARI VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğudan kuvvetli esen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren şiddetini artırarak, Marmara, Ege ve İç Anadolu'da fırtına (50-80 kilometre/saat), Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına (70-100 kilometre/saat) bekleniyor.

Yetkililer, perşembe günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın meydana getirebileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıda bulundu.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ'İN KIYI KESİMLERİNDE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, akşam saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülen sağanakların akşam saatlerine kadar Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde aralıklarla kuvvetli (50-100 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
 

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