

Bugün hava nasıl olacak? Sıcak havalara dikkat

Bugün hava nasıl olacak? Türkiye son iki gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının etkisi altında. İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde hava sıcaklıkları artışını sürdürmesini bekliyor. Akdeniz Bölgesi'nde Adana il merkezi icin mayıs ayı için rekor sıcaklık uyarısı geldi. Adana'da bugün termometrele 38 dereceyi gösterecek.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir'in güney kesimleri, Çankırı ile öğle saatlerinden sonra Konya, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri, Çorum, Amasya, Niğde, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Çankırı'nın kuzey kesimlerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ



Az bulutlu ve açık, zamanla Doğu Kesimleri yer yer parçalı bulutlu, Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, Zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Toroslar mevkii kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Eskişehir'in güney kesimleri, öğle saatlerinde Konya, Niğde ve Çankırı çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 33°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, , öğle saatlerinde yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde güney kesimleri hafif sağanak yağışlı

SİVAS °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla Orta Karadeniz bölümünün yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum ve Amasya çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. bu sabah saatlerinde samsun çevrelerinde sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

TRABZON °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz’in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de batı ve güneybatı, doğusu kuzeybatı, öğle saatlerinden sonra batısı güneydoğudan, Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş; İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatı, yarın öğle saatlerinde doğusu güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatı, öğle saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısında 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle ve akşam saatlerinde 7 (60 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı, 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinde batısında 3 ila 5 (20-40 km/sa), yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Akdeniz’in batısı ile Orta Akdeniz’de yer yer 2,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.