Cam bardak kırığıyla eşini öldürmeye kalktı

Çankırı'da Nagihan K.'nın (26),boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından çalıştığı iş yerinde bardakla yüzünden yaralaması anının görüntüleri ortaya çıktı. Gözünü kaybetme ile karşı karşıya olan genç kadın, can güvenliğinin olmadığını söyledi



Çankırı'da, 24 Ocak'ta, çalıştığı markette boşanma aşamasındaki eşi Erdal K., tarafından darp edilen Nagihan K. (26) ve ailesi yaşananları detaylarıyla anlattı. Nagihan K., “Eşimden şiddet gördüğüm için bu haldeyim. Boşanma davamız devam ediyor. Çalıştığım markete gelip beni ve çocuğumu öldüreceğini söyleyip kırdığı bardakla yüzüme vurdu. Ardından da darp etti. Daha önce Mardin’de yaşadığımız dönemde de beni darp etti. Bir ay önce annemi darp etti. 2015’ten beri mahkeme sürüyor sürekli erteleniyor” dedi.

"UZAKLAŞTIRMA CEZAN VAR, DEDİM"



Nagihan K., olay anını şöyle anlattı: “Markette depodaydım. Yemek yemek için arkadaşla beraber inmiştik. Merdivenlerden çıkıyordum karşı karşıya geldik. Geldiğinde oturdu. Ben de ona gitmesi gerektiğini, uzaklaştırma cezası olduğunu söyledim. 'Anlaşmalı boşanalım' dedi. Ben de ‘mahkeme sürüyor, git avukatınla konuş’ dedim. Daha sonrasında 'boşanmayacağım, çocuğu da öldüreceğim' diyerek gitti. Daha sonra kapı açıldı, kırılma sesi duyduk. Ben ilk önce marketi dağıtıyor sandım arkadaştan polisi aramasını istedim. Erdal K. bardağı kırdı ve gelip yüzüme vurdu.

"GÖZÜMÜ KAYBETME RİSKİM VAR"

Müdahale etmeye çalıştım ama beni aldı kafamı duvara vurdu yumruklamaya başladı. Daha sonra arkadaşlar geldi. Polisler geldi. Hastaneye gittiğimde gözümü kaybetme riskim olduğunu söylediler. Psikolojik olarak mahvoldum. Olayı CİMER’e yazıyorum, yardım istiyorum. Artık can güvenliğimden korkuyorum çocuğumun can güvenliğinden korkuyorum. Bunun için en kısa zamanda dosyaların çözülmesini istiyorum. Gerektiği cezayı almasını istiyorum” diye konuştu.