Can Uzunkök: Öğrenci Odaklı Yönetim Düzenine İvedi Şekilde Geçilmelidir.

Sosyal medya paylaşımlarımda, köşe yazılarımda ısrarla üzerinde durduğum oldukça önemli bir konu: Terörün üniversite yapılanması. Geçtiğimiz yedi yıl içerisinde hemen hemen kırka yakın üniversitede bulundum, zaman geçirdim. Üzülerek söylüyorum ki bu üniversitelerin büyük bölümünde terörün/teröristin görmezden gelindiğine, terörist gruplaşmalara göz yumulduğuna şahit oldum. Fırat Çakıroğlu hadisesinin ders olmadığını, teröristleri ekarte etmek yerine “Dur Fırat, otur oturduğun yerde!” denildiğini gördüm. Fırat’ların durmayacağını, ellerinde terör ağzıyla yazılmış broşür ve pankart bulunduranlara tepki vereceklerini, sınıfın içine kadar gelip terör propagandası yapanlara karşı sessiz kalamayacaklarını hesaba katmadıklarını gözlemledim. Değerli İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu’ya açık mektubumda belirttiğim üzere, “Terörün kaynaklarından biri olan üniversite yapılanmalarına gerekli müdehale yapılmazsa, terör kaynağı terörü üretmeye ve büyütmeye devam edecektir” diyor ve bu konuda daha hassas davranılması gerektiğini düşünüyorum.





Gözlemlediğim, zaman geçirdiğim üniversiteler içerisinde belirttiğim terör unsurlarını barındırmayan, her şeyiyle dört dörtlük, gerçek bir üniversite olarak Akdeniz Üniversitesi adeta örnek oluşturmaktadır. Güvenlik zafiyeti yok. Giriş/çıkış denetimli, kontrollü. Kavga gürültü yok. Eğitim, sosyallik var. Her üniversitede olması gerektiği gibi...





Fakülteye girmenizle beraber içinizi adeta huzur kaplıyor. Akdeniz Üni’nin bu güzelliği ve samimiyetinin nereden geldiğini hesap etmek, Twitter Türkiye Gündemi’ni sürekli takip eden şahsım ve sosyal medya kullanıcıları için çok zor olmamaktadır. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal’ın ismi neredeyse her ay TT’de görünmekte ve her göründüğünde yüzümüzü tebessüm ettirmektedir. Ünal, öğrencilerin derdini sosyal medya aracılığıyla sürekli olarak dinleyen, şık ve espritüel dili ile her birine cevap veren, öğrencilerin çok sevdiği bir rektördür. Öğrencilerin “troll” tweetlerini “troll”leyen, sıkıntılarına çözüm üreten rektör yine gündemdeydi. Geçtiğimiz gün bir öğrencinin ödeyemediği telefon faturasını kastederek Ünal’a attığı “Sayın hocam siz bu seferlik ödeseniz bursum yatınca size veririm” tweetine rektör “Tabii ki ama geri ödeme istemiyorum” diye cevap vererek tüm Türkiye’nin kalbini yeniden kazanmıştır. Alışık olmadığımız bu görüntüler o’nu sosyal medyanın en çok konuşulan rektörü haline getirmekle beraber haberlere de konu edindirmiştir. Üniversite’nin içine girer girmez hissettiğimiz o huzurun, tüm kadronun bu samimiyet ve hassasiyetinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Sayın Rektör Mustafa hoca ile beraber üniversitelerde yönetim-öğrenci ilişkisinin yeniden şekilleneceğine inanıyorum.





Görüşmek dileğiyle..