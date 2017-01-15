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15 Ocak 2017 Pazar 01:01

Çankırı Fişek Fabrikası'nda patlama; 9 yaralı var

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde faaliyet gösteren fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 9 işçi yaralandı.

Çankırı Fişek Fabrikası'nda patlama; 9 yaralı var
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Çankırı Fişek Fabrikası'nda patlama; 9 yaralı var


Edinilen bilgiye göre; Şabanözü Patlacı Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yaklaşık 7 bin metrekaresi kapalı, 440 dönüm alanda faaliyet gösteren fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

Kapsül makinesinden çıktığı tahmin edilen patlamada Satılmış Kahraman, Şahin Beydoğan, Nevzat Kul, Davut Dursun, Osman Aksan, Muharrem Aysan, Gökhan Güney, Eşref Erdi Satılmışoğlu ve Satılmış Demir yaralandı.
Yaralılar, Şabanözü Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk muayenenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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