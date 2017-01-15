Çankırı Fişek Fabrikası'nda patlama; 9 yaralı var

Edinilen bilgiye göre; Şabanözü Patlacı Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yaklaşık 7 bin metrekaresi kapalı, 440 dönüm alanda faaliyet gösteren fişek fabrikasında patlama meydana geldi.Kapsül makinesinden çıktığı tahmin edilen patlamadayaralandı.Yaralılar, Şabanözü Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk muayenenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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