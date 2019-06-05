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Çorlu'da feci kaza, 5 ölü var

Bayram trafiğinin yoğunlaştığı TEM otoyolunda TIR ile çarpışan otomobil alev alarak yandı. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Çorlu'da feci kaza, 5 ölü var

Bayram trafiğinin yoğunlaştığı TEM otoyolunda TIR ile çarpışan otomobil alev alarak yandı. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

05 Haziran 2019 Çarşamba 10:28
Çorlu'da feci kaza, 5 ölü var

Çorlu'da feci kaza, 5 ölü var


Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında TEM yolunda TIR'ın arkadan çarptığı otomobil alev topuna dönerek yandı. Yoldan geçen vatandaşların müdahalesine rağmen, araçta bulunan 5 kişi dışarı çıkamadı. 

Kaza, Çorlu'nun TEM gişeleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Edirne istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 67 AV 778 plakalı otomobile, arkadan gelen Mehmet V. yönetimindeki 34 FL 2845 plakalı TIR çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil alev alarak yanmaya başladı. Yoldan geçenlerin yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiği alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. Otomobilde bulunanlar ise bir anda alev topuna dönen araçtan çıkamadı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, araçta bulunan ve henüz kimlikleri belirlemeyen 5 kişi yanarak hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
TekirdağçorluTemTIREdirne
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