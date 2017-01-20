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20 Ocak 2017 Cuma 19:41

Devrek, Şehit Bahattin Bakır'ın cenazesini bekliyor

Zonguldak Devrek'e şehit ateşi düştü. El-Bab’da terör örgütü DAEŞ tarafından bombalı araçla yapılan saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Bahattin Bakır’ın acı haberi Zonguldak’taki ailesine ulaştı.

Devrek, Şehit Bahattin Bakır'ın cenazesini bekliyor
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Devrek, Şehit Bahattin Bakır'ın cenazesini bekliyor

El-Bab’da terör örgütü DAEŞ tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen 27 yaşındaki Uzman Çavuş Bahattin Bakır’ın Devrek’in Pınarönü köyündeki baba ocağına ateş düştü. Devrek Kaymakamı Yakup Güney ve askeri yetkililer, şehidin ailesine acı haberi verdi. İki kız kardeşi bulunan şehidin annesi Hatime ve babası Hüseyin Bakır, acı haberle yıkıldı.

15 gün önce ziyarete gelmiş

El-Bab bölgesinde şehit düşen Uzman Çavuş’un en son 15 gün önce memleketi Devrek’e gelerek ailesini ziyaret ettiği öğrenildi. Kredi çekerek yeni aldığı aracını da iki gün gezdikten sonra evinin önündeki garajına park eden Uzman Çavuş Bahattin Bakır’ın, yeniden görev yerine gittiği belirtildi. Şehidin dün ailesiyle telefonda görüştüğü, babasına, "İyiyim ama silah seslerini duyuyor musun baba?" dediği öğrenildi.
Şehidin evinin önündeki Türk bayrağı da jandarma ekipleri tarafından yenisi ile değiştirildi. Bekar olan şehidin kız kardeşleri Nafize Küçükkaya ve Habibe Bakır acı haberi alınca fenalık geçirdi. Askerlik öncesi boyacılık mesleği yapan Bahattin Bakır'ın maddi imkansızlıklar nedeniyle uzman çavuş olduğu öğrenildi.

Şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Bahattin Bakır’ın 11 Aralık 2016 günü İstanbul’da 44 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrası sosyal medya hesabından, “Patlamada hayatını kaybeden kardeşlerimize rabbim rahmet eylesin inşallah eylesin. İnşallah” paylaşımında bulunduğu öğrenildi.
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