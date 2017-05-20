Erdoğan'ın 4 sözü, AK Parti tüzüğüne eklendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanlarda ve yaptığı konuşmalarda sık sık vurguladığı 4 önemli söz AK Parti tüzüğünde yerini aldı. Erdoğan'ın '' vurgusu AK Parti'nin temel ilkeleri haline geldi.parti tüzüğüne "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" ilkelerinin eklendiğini söyledi. Erdoğan bu dört maddeyi "Bizim rabiamız" olarak meydanlarda vurguluyorduyarın yapılacak kongreye sunulacak tüzük değişiklik teklifine ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.Yazıcı, 9 maddeden oluşan tüzük değişikliği kapsamında, parti tüzüğünün 4. maddesine, 16. fıkra olarak "AK Parti, çoklu devlet geleneğimizin üzerine bina edildiği 'insanı yaşat ki, devlet yaşasın' ilkesini siyasetinin merkezi olarak görür. Milletin tüm fertleri, hiçbir ayrım gözetilmeksizin ülkemizin birinci sınıf vatandaşlarıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşları tek bir milleti teşkil eder. Bayrağımız, bağımsızlığımızın ortak sembolüdür. Şehitlerimizin emaneti olan, milletimizin üzerinde yaşadığı, bayrağımızın özgürce dalgalandığı toprak vatanımızdır. Devlet, milletimizin ortak eseridir. AK Parti yukarda belirtilen temel amaç ve hedefler doğrultusunda 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' anlayışını sarsılmaz bir ilke olarak kabul eder." ibaresinin eklendiğini bildirdi.