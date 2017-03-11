Hollanda'da son durum; Binlerce ülkücü Hollanda'yı ayağa kaldırdı

Binlerce ülkücü Hollanda'yı ayağa kaldırdı

BAHÇELİ'DEN EYLEM TALİMATI

HİÇBİR GÜÇ VATANDAŞLARIMIZLA ARAMIZDAKİ BAĞI KOPARAMAZ'

HOLLANDA'DA NELER OLDU?

Hollanda ile Türkiye arasında yaşanan diplomatik kriz sırasında gece yarısı binlerce Ülkücü Hollanda'nın Rotterdam kentinde eylem başlattı.Rotterdam Türkiye Büyükelçiliği önünde toplanan binlerce ülkücü, Türk elçilik binasına girilmesine izin verilmeyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya aracında beklerden, çevresinde toplanan binlerce kişi ellerinde Türk bayrağı ile sloganlar atmaya başladı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Havaalanı ve Rotterdam'da elçilik önünde demokratik eylem yapın" çağrısına uyan binlerce ülkücü, geceye attığı sloganlarla damgasını vurdu. Halen Rotterdam Büyükelçilik binasına 30 - 40 metre uzaklıkta polis kordonu altında bekletilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın bulunduğu araç çevresinde Türk vatandaşları geniş önlem aldı.Türk vatandaşları ellerinde bayraklarla Hollandalı yetkililere "Demokrasi" çağrısı yaparak sık sık tekbir getiriyor.’nin Avrupa Türk Konfederasyonu Genel Başkanı Cemal Çetin ile yaptığı görüşme sonrası, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Hollanda’da ineceği havaalanında oturma eylemi yapma kararı aldı.MHP Basın Birimi’nden yapılan açıklamada, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Avrupa Türk Konfederasyonu Genel Başkanı Cemal Çetin ile yaptığı görüşme sonrasında, Dışişleri Bakanımız Hollanda’da hangi havalananına inmeyi planlıyorlarsa oradaki konfederasyonumuz ve konfederasyonumuza bağlı federasyonlarımız, Hollanda yasalarına uygun olan protesto tavrı olarak oturma eylemi yapma kararı almışlardır” denildi.Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu’na alınmadığını açıklayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Twitter'dan yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, ''Yüzlerce polis vatandaşlarımızla aramızda barikat örmüş durumda. Hiçbir güç aramızdaki bağı koparamaz'' dedi.Referandum süreci öncesi bu ülkeye gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın, Rotterdam'da Türk konosolosluğu rezidansına girmesine izin verilmedi.Hollanda polisi, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu Rezidansı önünde güvenlik önlemi alırken, Kaya'nın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izninin iptal edildiği Rotterdam'a kara yoluyla geçeceğine ilişkin açıklamalarından sonra rezidansın önündeki yolu, çift taraflı olarak trafiğe kapattı. Araçları alternatif yollara yönlendiren polis, yayaların geçişine de müsaade etmedi.Çavuşoğlu, dün akşam Rotterdam Başkonsolosluğu Rezidansı'nda Hollanda'daki Türk vatandaşlarıyla bir araya gelmeyi planlıyordu.Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamayla, Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izninin iptal edildiği belirtilmişti. AK Parti Rotterdam Seçim Koordine Merkezi de planlanan etkinliğin tamamen iptal edildiğini açıklamıştı.