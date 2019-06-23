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İstanbul'da oy verme işlemi başladı, nasıl oy kullanacağız

23 Haziran 2019'da İstanbul için kritik seçim başladı. 10.5 milyon vatandaş tercihte bulunmak için sandık başına gidiyor. Peki nasıl oy kullanacağız...

İstanbul'da oy verme işlemi başladı, nasıl oy kullanacağız

23 Haziran 2019'da İstanbul için kritik seçim başladı. 10.5 milyon vatandaş tercihte bulunmak için sandık başına gidiyor. Peki nasıl oy kullanacağız...

23 Haziran 2019 Pazar 08:07
İstanbul'da oy verme işlemi başladı, nasıl oy kullanacağız


İstanbul'da oy verme işlemi başladı, nasıl oy kullanacağız


31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 6 Mayıs'ta verdiği, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptali" kararı üzerine, İstanbullular sandık başına gidiyor..
Bugün İstanbul için oldukça önemli. 31 Mart seçimlerinin iptalinin ardından vatandaşlar sandık başına gitmeye başladı. Peki sandıkta kullandığımız oyun geçirli olması için ne yapmalıyız..

Oy nasıl kullanılır? Soruları bugün sandığa giderek oy kullanacak olan İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 23 Haziran 2019 İstanbul seçimi öncesi nasıl oy kullanacağız, hangi durumlarda oylar geçersiz ya da geçerli sayılacak? şeklindeki soruların cevabını haberimizde derledik. İşte adım adım ve resimli oy kullanma işlemi...

OY NASIL KULLANILIR?

"Nasıl oy kullanacağız?" sorusunun cevabını YSK paylaştığı resimli anlatımlı ile cevap buldu.

1- KİMLİK BELGENİZİ UNUTMAYIN!

Oy verme günü yayınıza T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı (TCKK) nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayınız.

2- OY PUSULALARINIZI ALIP KABİNE GEÇİNİZ

Birleşik oy pusulalarını, zarf ve "EVET" mührünü alıp kapalı bölüme geçiniz.

3- OYUNUZU KULLANINIZ VE OY PUSULALARINI AYNI ZARFA KOYUNUZ

Birleşik oy pusulalarında tercih ettiğiniz bölüme mührü basınız. Birleşik oy pusulalarını zarfa koyarak zarfı kapatınız.

4- SANDIĞA GİDİNİZ

Oy zarfını sandığa atınız

5- İMZANIZI MUTLAKA ATINIZ

Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atınız.

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Son Güncelleme: 23.06.2019 08:33
Anahtar Kelimeler:
Oy Nasıl Kullanılır?23 HaziranSandıkSeçim
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