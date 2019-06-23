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İstanbul'da seçim heyecanı zirvede | Nefesler tutuldu, sonuçlar bekleniyor

YSK tarafından yenilenen İBB Başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. 5 yıl boyunca İstanbul’u yönetecek belediye başkanını 10 milyon 560 bin İstanbullu seçmen belirleyecek.

İstanbul'da seçim heyecanı zirvede | Nefesler tutuldu, sonuçlar bekleniyor

YSK tarafından yenilenen İBB Başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. 5 yıl boyunca İstanbul’u yönetecek belediye başkanını 10 milyon 560 bin İstanbullu seçmen belirleyecek.

23 Haziran 2019 Pazar 17:07
İstanbul'da seçim heyecanı zirvede | Nefesler tutuldu, sonuçlar bekleniyor

İstanbul'da seçim heyecanı zirvede | Nefesler tutuldu, sonuçlar bekleniyor

Türkiye'nin yakın tarihini etkilemesi beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimlerinde ol verme iylemi sona erdi. 10.5 milyonu aşkın seçmen 31 bin 342 sandıkta oylarını kullandı. Oy verme işlemi saat 17.00’de sona erdi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 6 Mayıs'ta verdiği, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptali" kararı üzerine, İstanbullular sandık başına gitti. 31 Mart seçimlerindeki sandık seçmen listeleri, yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimde de kullanıldı. Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için bu süreçte 18 yaşını dolduranlar ve askerden gelenler oy kullanamadı.

Seçimlere Cumhur İttifakı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar, Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel ile 17 bağımsız aday yarışıyor.

Anahtar Kelimeler:
SeçimYSKEkrem İmamoğlu
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