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İstanbul'da şok istifa; Kadir Topbaş istifa etti

Son Dakika İstanbul, Kadir Topbaş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Topbaş'ın iddia edeceği dün iyigunler.net'te yer almıştı.

İstanbul'da şok istifa; Kadir Topbaş istifa etti

Son Dakika İstanbul, Kadir Topbaş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Topbaş'ın iddia edeceği dün iyigunler.net'te yer almıştı.

22 Eylül 2017 Cuma 18:49
İstanbul'da şok istifa; Kadir Topbaş istifa etti

İstanbul'da şok istifa; Kadir Topbaş istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, düzenlediği basın toplantısıyla görevden istifa ettiğini duyurdu. Topbaş istifa etmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD gezisinden dönmesini bekliyordu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş : Borçlu belediye bırakmıyorum.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş : Bu göreve hep emanet olarak baktım.

İSTİFA EDECEĞİ İDDİALARI VARDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, açıklama yapıyor:

"Bana gönlünde yer ayıran herkese teşekkür ederim"

"Bana verilen emanete bakmak için kişisel hayatıma vakit ayıramadım"

"Çöpten geçilmeyen İstanbul Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla gelişti."

"Hata ile ihanetin karıştırılmaması gerekir"

"Ekibimizle bu başarıları yaparken, hayırla yadedilmek amacımız oldu."

"Belediye başkanlık görevimden ayrıldım istifa ettim ama hala partimin üyesiyim"

KADİR TOPBAŞ KİMDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini açıkladı. Peki Kadir Topbaş kimdir?
2004'ten bu yana İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı sürdüren Kadir Topbaş, bugün yaptığı açıklama doğrultusunda görevinden istifa ettiğini açıkladı. Peki Kadir Topbaş kimdir?

Kadir Topbaş, 8 Ocak 1945 tarihinde Artvin'in Yusufeli ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını Işık Lisesi, İstanbul İmam Hatip Lisesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olarak tamamladı.

İstanbul Üniversitesi'nde Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü'nde "Hidiv Kasrı ve Boğaziçi Sivil Mimarisindeki Yeri" başlıklı doktora tezini tamamladı.

Uzun yıllar boyunca serbest mimar olarak çalışan Kadir Topbaş, 1994-1998 yılları arasında dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yürüttü.
Danışmanlığı boyunca belediyeye bağlı olan saray, kasır ve tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarına katkılar yapan Topbaş, Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma ve Anıtlar Kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüttü.

1996 yılında yapılan yerel ara seçimlere Refah Partisi'nden Bakırköy Beelediye Başkanlığı'na aday oldu ancak seçilemedi. 1999 yılındaki yerel seçimlerde Fazilet Partisi'nden Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na aday oldu ve seçildi.

Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevindeyken "Güzel Beyoğlu" projesini hayata geçirdi. Mimari projesini kendisinin çizdiği "Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Rehabilitasyon" çalışmaları kapsamında Kasımpaşa’da Kapalı Spor Salonu Kompleksi, Eğitim ve Sosyal Tesislerini hizmete sundu.
28 Mart 2004 tarihindeki yerel seçimlerde Ak Parti'den aday oldu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. 2004'ten 2017'ye kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Kadir Topbaş, 22 Eylül 2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti.

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Son Güncelleme: 22.09.2017 18:56
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