İstanbul sahilleri Antalya'ya benzedi



Bayram tatili ile birlikte sahillere gidemeyen İstanbul sakinleri sıcaktan bunalınca soluğu Küçükçekmece sahillerinde aldı.



Sahile gelenler çadır kurup, denize girdi. Ramazan Bayramı’nın ilk gününde İstanbullular sahillere akın etti.

Küçükçekmece’de bulunan ücretsiz Menekşe plajları tercih edenler denize girerek serinlediler.

Bazı vatandaşlar çadır kurup, mangal yaparken bazıları ise plajda top oynadı. Sahildekilerden bazıları ise Menekşe köprüsünden suya atladı.

Plajda görevli İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı cankurtaranlar belirlenen sınırların dışına çıkan vatandaşları uyardı.