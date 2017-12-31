Kangal ve Akbaşlar ilk kez güvenlik devriyesinde

Türkiye'nin yerli ırkı safkan Kangal ve Akbaş cinsi köpekleri ilk kez güvenlik güçleri ile birlikte devriye görevine çıktı. Polis köpeği olarak yetiştirilen Akbaş ve Kangal cinslerinin daha önce eğitim videoları yayanlanmıştı.



Anadolu'nun en asil iki cins köpeği olarak sınıflandırılan Kangal ve Akbaşlar artık güvenlik güçlerinin sağ kolu oldu. Polis Köpek Eğitim Merkezleri'nde yıllardır yürütülen özel çalışma ile yetiştirilen Kangal ve Akbaşlar, ilk kez Taksim'de güvenlik önlemlerinde kamuoyunun karşısına çıktı. Meraklı vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Kangal ve Akbaş cinsi köpekler bir süre İstiklal caddesinde devriye turu attı.

Taksim çevresinde güvenlik önlemlerini arttıran polis ekiplerine bu kez Türkiye'de ilk kez kangal ve akbaş cinsi köpekler de destek oldu

Yeni yıla saatler kala Taksim bölgesinde güvenlik önlemlerini attıran polis ekiplerine insanların en yakın dostu olarak ifade edilen köpekler de önleyici tedbir olarak destek oldu.

Ancak bu kez Türkiye'de ilk kez Anadolu ırkı olan Kangal ve Akbaş cinsi köpekler de polis ekiplerine eşlik etti.

EMNİYET BÜNYESİNDE İLK KEZ SAHADA YER ALDILAR

Taksim meydanında ilk kez toplumsal olaylara karşı önleyici tedbir olarak kullanılan köpekler vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Emniyet bünyesinde aktif olarak görev alan K9 köpeklerinin yanı sıra Kangal ve Akbaşlar da ağızlıkları takılı olarak Taksim ve İstiklal Caddesi'nde devriye turu yaptı.