Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
115333
ALTIN
158.855
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1196
EURO
4.5472
Galatasaray derbilerde kayıp
Galatasaray derbilerde kayıp
İstatistikler Medipol Başakşehir'den yana
İstatistikler Medipol Başakşehir'den yana
Spor dünyasında yıldızların vedası
Spor dünyasında yıldızların vedası
Yılın son derbisi Fenerbahçe'nin
Yılın son derbisi Fenerbahçe'nin
Gaziantepspor kapanıyor
Gaziantepspor kapanıyor

Kangal ve Akbaşlar ilk kez güvenlik devriyesinde

Anadolu'nun saf köpek ırklarından Akbaş ve Kangal cinsi köpekler artık güvenlik güçleri ile birlikte devriye gezmeye başladı. Cesareti, gücü ve sahibine olan bağlılığı ile dillere destan iki çoban köpeği artık vatandaşların huzuru için polisle birlikte devriye gezecek.

Kangal ve Akbaşlar ilk kez güvenlik devriyesinde

Anadolu'nun saf köpek ırklarından Akbaş ve Kangal cinsi köpekler artık güvenlik güçleri ile birlikte devriye gezmeye başladı. Cesareti, gücü ve sahibine olan bağlılığı ile dillere destan iki çoban köpeği artık vatandaşların huzuru için polisle birlikte devriye gezecek.

31 Aralık 2017 Pazar 22:38
Kangal ve Akbaşlar ilk kez güvenlik devriyesinde

Kangal ve Akbaşlar ilk kez güvenlik devriyesinde

Türkiye'nin yerli ırkı safkan Kangal ve Akbaş cinsi köpekleri ilk kez güvenlik güçleri ile birlikte devriye görevine çıktı. Polis köpeği olarak yetiştirilen Akbaş ve Kangal cinslerinin daha önce eğitim videoları yayanlanmıştı.


Anadolu'nun en asil iki cins köpeği olarak sınıflandırılan Kangal ve Akbaşlar artık güvenlik güçlerinin sağ kolu oldu. Polis Köpek Eğitim Merkezleri'nde yıllardır yürütülen özel çalışma ile yetiştirilen Kangal ve Akbaşlar, ilk kez Taksim'de güvenlik önlemlerinde kamuoyunun karşısına çıktı. Meraklı vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Kangal ve Akbaş cinsi köpekler bir süre İstiklal caddesinde devriye turu attı.

Taksim çevresinde güvenlik önlemlerini arttıran polis ekiplerine bu kez Türkiye'de ilk kez kangal ve akbaş cinsi köpekler de destek oldu


Yeni yıla saatler kala Taksim bölgesinde güvenlik önlemlerini attıran polis ekiplerine insanların en yakın dostu olarak ifade edilen köpekler de önleyici tedbir olarak destek oldu.

Ancak bu kez Türkiye'de ilk kez Anadolu ırkı olan Kangal ve Akbaş cinsi köpekler de polis ekiplerine eşlik etti.

EMNİYET BÜNYESİNDE İLK KEZ SAHADA YER ALDILAR

Taksim meydanında ilk kez toplumsal olaylara karşı önleyici tedbir olarak kullanılan köpekler vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Emniyet bünyesinde aktif olarak görev alan K9 köpeklerinin yanı sıra Kangal ve Akbaşlar da ağızlıkları takılı olarak Taksim ve İstiklal Caddesi'nde devriye turu yaptı.

Anahtar Kelimeler:
KangalAkbaşPolis Köpeği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balıkesir'de deprem, Balıkesir 4.3 ile sallandı
Balıkesir'de deprem, Balıkesir 4.3 ile sallandı
İstanbul'da 2018'den önce son gece: İstiklal'e akın var
İstanbul'da 2018'den önce son gece: İstiklal'e akın var
Kış Lastiği takmayanlara para cezası artırılıyor
Kış Lastiği takmayanlara para cezası artırılıyor
Sözcü Gazetesi yeni yıla işten çıkararak giriyor
Sözcü Gazetesi yeni yıla işten çıkararak giriyor
Yeni yıl tatilinde kar yağışı var mı? Son hava tahminleri
Yeni yıl tatilinde kar yağışı var mı? Son hava tahminleri
Hastane'de stajyer kızlar için gizli kamera koymuş
Hastane'de stajyer kızlar için gizli kamera koymuş
Telefonlara ByLock bulaştıran programlar; Bunlardan uzak durun
Telefonlara ByLock bulaştıran programlar; Bunlardan uzak durun
FETÖ'cü askerleri yakalamak için 86 bin hat incelendi
FETÖ'cü askerleri yakalamak için 86 bin hat incelendi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim