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01 Mayıs 2017 Pazartesi 15:08

Kato Dağı'nda PKK'nın cephanelikleri imha ediliyor

Şırnak ve çevresinde çok sayıda asker ve korucunun katıldığı operasyonun 12'nci gününde, terör örgütünün cephanelikleri ortaya çıkarıldı.

Kato Dağı'nda PKK'nın cephanelikleri imha ediliyor
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Kato Dağı'nda PKK'nın cephanelikleri imha ediliyor

Kato Dağı ve çevresinde iki hafta önce başlaşan operasyonlar devam ederken, 3 metreye varan yükseklikte terör örgütünün cephalikleri imha edildi. Terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda ağır silah ve mühimmata el konuldu.

UZUN YILLARDAN SONRA GİRİLDİ

Operasyonun 12'nci gününde uzun yıllardan beri güvenlik görevlilerin girmediği, örgütün Kato Dağı zirvesindeki Meydana Kolya ve Kela Meme bölgelerindeki sığınaklarına giren askerler, buralarda PKK'nın silah ve mühimmat depolarını buldu. Bu depolarda çok sayıda havan, havan mermisi, bixi ve mermisi, mayın, roketatar, uzun namlulu silah, C4 patlayıcı, bol miktarda amonyum nitrat, el yapımı patlayıcılar ele geçirildi. Bulunan sığınak, kamp, barınak ve depolar kullanılmaz hale getirilirken, silahlara ise tasnifi yapıldıktan sonra el konuldu.

Öte yandan, operasyon bölgesinde bulunan askerlere helikopterle sık sık takviye birlikler sevk ediliyor. Özellikle akşam saatlerinde Şırnak ve Beytüşşebap'tan kalkan helikopterler özel eğitimli askerleri operasyon düzenlenen bölgedeki stratejik noktalara indiriyor. Bölgede zaman zaman sıcak temas sağlandığı ve yer yer şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi yakınlarındaki Kato Dağı'nda 12 gün önce başlayan operasyon kapsamında, uzun yıllardan sonra ilk kez PKK terör örgütünün buradaki kamp, sığınak ve barınaklarına girildi

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi yakınlarında bulunan 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda terörle mücadele kapsamında başlatılan geniş kapsamlı operasyonlar 12'nci gününde devam ediyor.

Kuzey Irak sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan ve terör örgütünün sığınak ve barınakları bulunan Kato Dağı'nda, zorlu kış mevsimi hala hüküm sürüyor. Aşırı kar yağışıyla biriken kar yığınları arasında rahatlıkla hareket kabiliyetine sahip, tam donanımlı özel eğitimli askerler, geceleri de dağda kalarak, kaçmaya çalışan teröristlerin izini sürüyor. Zorlu ve engebeli arazide ilerleyen askerler için, sarp kayalık ve kar yığınlarının olduğu bölgede iş makineleri ile yollar açılıyor.
 
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