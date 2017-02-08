Kayserili Üsteğmen Tarık Kocaoğlu şehit düştü

Fırat Kalkanı harekatı sırasında şehit düşen askerlerin isimleri belli oldu. Terör örgütü DEAŞ'ın El Bab'ta el yapımı patlayıcı infilak ettirmesi sonucu şehit düşen El Bab'taki operasyonda şehit olan'nun acı haberi verildi.Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü El Bab'taki operasyonda şehit olan Üsteğmen Tarık Koçoğlu'nun acı haberi Kayseri'deki yakınlarına ulaştı.Suriye'nin El Bab bölgesinde dün geceden bu yana terör örgütü DEAŞ ile süren çatışmalarda öğleden sonra el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Çavuş Mahmut Uslu ile birlikte şehit olan Üsteğmen Tarık Koçoğlu'nun acı haberi Kayseri'ye ulaştı.Şehit Üsteğmen Koçoğlu'nun babasının yıllar önce vefat ettiği annesinin ise İstanbul'da oturduğu Kayseri'deki yakınlarından öğrenildi. Şehit Üsteğmen Tarık Koçoğlu'nun yarın İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi.