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02 Nisan 2017 Pazar 09:21

Manisa'da deprem, Manisa Çavuşoğlu 4.3 ile sallandı

Manisa güne depremle başladı. Sabah erken saatlerde meydana gelen depremin şiddeti Kandilli Rasathanesi tarafından 4.3 olarak açıklandı.

Manisa'da deprem, Manisa Çavuşoğlu 4.3 ile sallandı
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Manisa'da deprem, Manisa Çavuşoğlu 4.3 ile sallandı

Ege Bölgesi'nde deprem, Manisa güne depremle uyandı. Manisa yakınlarında meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem korkuya neden oldu.

Son Depremler, Bogaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Manisa merkeze bağlı Çavuşoğlu bölgesinde sabah saat 08.32'de 4.3 büyüklüğünde deprem kaydetti.
Yerin 7.5 KM derinliğinde oluşan deprem Manisa merkez'de yoğun olarak hissedildi. Deprem, Turgutlu, Mütevelli, Koldere, Gürle, Saruhanlı ve Tekeller'de de kısa süreli korkuya neden oldu.
MUHTAR: KORKUTTU
Manisa'da paniğe neden olan bu deprem ile ilgili Çavuşoğlu Mahallesi Muhtarı Halil Sağır, şiddetli bir sallantı olduğunu söyledi. Halil Sağır, halkın panikle dışarı çıktığını anlatırken, "Daha yeni uyanmıştım. Kahvaltıya oturmuştum ki yerden şiddetli bir sallantı geldi. Ancak herhangi bir hasar yok. Kaymakam ve jandarma da arayarak bilgi aldı. Deprem korkuttu ama hasar ve can kaybı olmaması bizi sevindirdi" diye konuştu.

Depremin yıkıcı bir etkisi bulunmuyor.
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