Meteoroloji'den 12 il için kuvvetli yağmur uyarısı



Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı geliyor. Türkiye yağmurlu hava sisteminin etkisi altına giriyor. İstanbul'un da aralarında bulunduğu 12 ilde yarın kuvvetli ve çok kuvvetli yağış olması bekleniyor. Marmara Bölgesi'nin genelinde ayrıca sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yarın parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Balıkesir (kıyı kesimleri dışında), Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya'nın batı iç kesimleri ve Gümüşhane çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.

Yağışlar, Marmara'nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Yalova), Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ile İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Zonguldak ve Bartın çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli (75-100 kilogram/metrekare) olacak.

Batı Akdeniz'in batısında fırtınası rüzgar görülecek.

Karadeniz Bölgesi'nde hava çok bulutlu olacak, Batı Karadeniz'de ise kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rüzgar, Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, öğleden sonra doğusu güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu, sabah saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 3-5 kuvvetinde esecek ve dalga boyu 1-2 metre arasında olacak.

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen Marmara Bölgesi'nde rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde esecek. Dalga boyu 0,5-1 metre arasında olacak.

Ege Bölgesi'nde ise havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, öğleden sonra kuzeybatıdan 3-5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3-5, akşam güneyde 6 kuvvetinde esecek. Dalga boyu ise 1-2 metre, güneyde ise 2,5 metreyi bulacak.

BUGÜN İSTANBUL'A YAĞIŞ UYARISI VARDI

Akdeniz Bölgesi'nde hava parçalı bulutlu olacak, doğusunda ise gök gürültülü sağanak görülecek. Rüzgar, Batı Akdeniz'de batı ve güneybatı, batısı kuzeybatı, öğle saatlerine kadar Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3-5, öğle saatlerinden sonra batıda 5-7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3-5, öğle saatlerinden itibaren batıda 6 kuvvetinde esecek. Dalga boyu 1-3 metre olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Kütahya, Afyon, Kırıkkale, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

İstanbul: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Bursa: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Adana: Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı bulutlu 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

MARMARA'DA SICAKLIKLAR AZALACAK



Marmara Bölgesi'nin genelinde sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu geçecek.

Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, zamanla Marmara genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Bölgede hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece azalacak.

Rüzgar, bölgede kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esecek.

