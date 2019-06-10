Meteroloroji uyardı, Kuvvetli yağmurlar hafta boyunca sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin hafta başından itibaren kuvvetli yağışlı hava sisteminin etkisi altına gireceği uyarısında bulundu. Meterojik uyarının 13 haziran tarihine kadar geçerli olduğu bildirildi. İşte o uyarı

Genel Durum

Bayram haftası boyunca yurdumuzun özellikle kuzey kesimlerinde etkili olan sıcak ve yağışlı havanın, önümüzdeki hafta boyunca etki alanını genişletmesi ve yurdun büyük bölümünde yer yer kuvvetli yağışlar meydana getirmesi bekleniyor.

Hafta boyunca Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyinde görülecek olan yağışların, özellikle Marmara’nın doğusu, İç Ege ve İç Anadolu ile Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyebileceği (gök gürültülü sağanak yağış, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını) tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının biraz azalarak hafta ortasından itibaren ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar ve yerel dolu tahminleri için kısa süreli tahminlerimiz ve uyarılarımızın takip edilmesi önem arz etmektedir.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Siirt hariç) ile Sinop, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa’nın güney ve doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının biraz azalarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kocaeli, Sakarya, Edirne, Kırklareli ve Bilecik ile Bursa’nın güney ve doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 30°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra güney ve doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 31°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYON °C, 25°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 33°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 23°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 31°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun ile öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren bölgenin doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 37°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 34°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 39°C

Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Kırklareli’nin kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de; doğu ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de; batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş; İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), açıkları yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, açıkları yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de; batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğleden sonra güneybatıdan 5 (40 km/sa), Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75m Görüş: İyi, yağış anında orta.