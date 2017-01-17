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17 Ocak 2017 Salı 00:59

Osmaniyeli şehit Mahmut Ava yarın uğurlanacak

Diyarbakır'da polis aracının geçişi sırasında teröristler tarafından döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan polis memuru Mahmut Ava’nın Osmaniye’deki baba ocağına ateş düştü.

Osmaniyeli şehit Mahmut Ava yarın uğurlanacak
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Osmaniyeli şehit Mahmut Ava yarın uğurlanacak


PKK'lı teröristlerin kurduğu bombalı tuzağın patlatılması sonucu can veren Osmaniyeli polis memuru Mahmut Ava yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Diyarbakır'da çevik kuvvet aracının geçişi sırasında teröristler tarafından döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan polis memuru Mahmut Ava’nın Osmaniye’deki baba ocağına ateş düştü.

Diyarbakır'da şehit olan 29 yaşındaki polis memuru Mahmut Ava’nın Osmaniye'nin Toprakkale ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde ikamet eden annesi Fadime ve babası Süleyman Ava'ya acı haber İl Emniyet Müdür Yardımcı Murat Baz tarafından sağlık görevlilerinin eşliğinde verildi. Şehidin annesi ve babası acı haberi alınca fenalık geçirdi. Sağlık görevlileri, şehidin annesi Fadime Ava ve yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Şehidin babaevine ve evin olduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, şehit yakınları taziyeleri kabul etti.
Evli olan Mahmut Ava’nın 7 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenildi.

 
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