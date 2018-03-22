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Starbucks'a şok mühür; Cevahir AVM'deki Starbucks'ı zabıta mühürledi

Dünyanın ünlü kahve ve cafe zinciri Starbucks'a Şişli Belediyesi'nden şok karar.  Starbucks Cevahir AVM karşısında şubesi zabıta tarafından mühürlendi.

Starbucks'a şok mühür; Cevahir AVM'deki Starbucks'ı zabıta mühürledi

Dünyanın ünlü kahve ve cafe zinciri Starbucks'a Şişli Belediyesi'nden şok karar.  Starbucks Cevahir AVM karşısında şubesi zabıta tarafından mühürlendi.

22 Mart 2018 Perşembe 17:56
Starbucks'a şok mühür; Cevahir AVM'deki Starbucks'ı zabıta mühürledi

Starbucks'a şok mühür; Cevahir AVM'deki Starbucks'ı zabıta mühürledi

İstanbul'un en işlek AVM'lerinden Cevahir'in önünde tarihi binada yer alan Starbucks şubesi Şişli Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Aynı şube daha önce de eksik evrak yüzünden zabıta tarafından mühürlenmişti.Starbucks'ın Mecidiyeköy Cevahir AVM önünde, eski İETT binasında yer alan şubesi bugünden itibaren kapatıldı.  Şişli Belediyesi Ruhsat Müdürlüğü'nün 5 Mart 2018 tarihinde aldığı karar gereği bugün Şişli Zabıta Müdürlüğü tarafından mühürlenerek işletmeye kapatıldı.

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks’ın Cevahir AVM’nin önünde bulunan tarihi İETT binasında faaliyet gösteren şubesi, Şişli Belediyesi tarafından mühürlendi. Mühürleme işleminin, tarihi binadaki restorasyon projesine aykırı uygulamalar nedeniyle yapıldığı öğrenildi
 

1912 yılında atlı tramvay deposu olarak açılan İETT Şişli Garajı'nın idari binasında faaliyet gösteren Starbucks şubesi, Şişli Belediyesi Ruhsat Müdürlüğü'nün 5 Mart 2018 tarihinde aldığı karar gereği bugün Şişli Zabıta Müdürlüğü tarafından mühürlendi.
 
Sözcü'nün haberine göre mührün üzerini bir kağıt ile kapatan şirket yetkilileri kapatılan mührün de görünmemesi için kapının önünde bir çalışanı görevlendirdi. Şube, geçtiğimiz yıl ekim ayında da eksik evrak ve ruhsat sorunu nedeni ile mühürlenmişti.

Anahtar Kelimeler:
StarbucksMühürCevahir AVM
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