Starbucks'a şok mühür; Cevahir AVM'deki Starbucks'ı zabıta mühürledi

İstanbul'un en işlek AVM'lerinden Cevahir'in önünde tarihi binada yer alan Starbucks şubesi Şişli Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Aynı şube daha önce de eksik evrak yüzünden zabıta tarafından mühürlenmişti.Starbucks'ın Mecidiyeköy Cevahir AVM önünde, eski İETT binasında yer alan şubesi bugünden itibaren kapatıldı. Şişli Belediyesi Ruhsat Müdürlüğü'nün 5 Mart 2018 tarihinde aldığı karar gereği bugün Şişli Zabıta Müdürlüğü tarafından mühürlenerek işletmeye kapatıldı.

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks’ın Cevahir AVM’nin önünde bulunan tarihi İETT binasında faaliyet gösteren şubesi, Şişli Belediyesi tarafından mühürlendi. Mühürleme işleminin, tarihi binadaki restorasyon projesine aykırı uygulamalar nedeniyle yapıldığı öğrenildi





1912 yılında atlı tramvay deposu olarak açılan'nın idari binasında faaliyet gösteren Starbucks şubesi, Şişli Belediyesi Ruhsat Müdürlüğü'nün 5 Mart 2018 tarihinde aldığı karar gereği bugün Şişli Zabıta Müdürlüğü tarafından mühürlendi.Sözcü'nün haberine göre mührün üzerini bir kağıt ile kapatan şirket yetkilileri kapatılan mührün de görünmemesi için kapının önünde bir çalışanı görevlendirdi. Şube, geçtiğimiz yıl ekim ayında da eksik evrak ve ruhsat sorunu nedeni ile mühürlenmişti.