TBMM tarihinde bir ilk; Kadın Milletvekilleri saç saça tekme tokat kavga etti

TBMM'de sık sık erkek vekiller arasında yaşanan kavga sonunda kadın milletvekillerine de sıçradı. TBMM tarihinde ilk kez kadın milletvekilleri arasında kavga çıktı. Kavga, Anayasa değişikliği 2. tur görüşmeleri sırasında Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın kendini genel kurul kürsüsündeki mikrofonlara kelepçelemesinin ardından AK Partili kadın milletvekillerinin ikna çalışması sırasında çıktı. Kava sırasında HDP'li bir kadın milletvekiline tekme atıldığı iddiaları ortalığı karıştırdı.
KAVGA NASIL BAŞLADI?
CHP'den ihraç edilen Aylin Nazlıaka, anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri devam ederken kendisini Meclis kürsüsüne kelepçeledi. Tansiyonun yükselmesinin ardından Nazlıaka Genel Kurul'dan dışarı çıkartıldı
TBMM Genel Kurulunda, Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, teklifi protesto amacıyla kendini kürsüye kelepçeledi.
Genel Kurulda, anayasa değişikliği teklifinin görüşmesi öncesinde, HDP'nin talebi üzerine usul tartışması açıldı. Usul tartışmasının sona ermesinin ardından, Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, teklifin görüşmelerine geçti.
KENDİNİ KELEPÇELEDİ
Bu sırada Nazlıaka, söz talep etmeden, kürsüye gelerek, kendini bileğinden, kürsüdeki mikrofona kelepçeledi.
Bahçekapılı, Nazlıaka'yı kürsü ihlali yaptığı gerekçesiyle uyardı. Anayasa değişikliği teklifine tepki gösteren Nazlıaka, MHP Grubu'na yönelik, "vicdanınıza sesleniyorum" diyerek, MHP'nin teklife destek vermemesini istedi.
Bahçekapılı, kürsü mikrofonunun açılmaması talimatını verdi ve Meclis idare amirlerini, duruma müdahale etmesi için göreve çağırdı.
Bazı AK Parti milletvekillerinin Nazlıaka'ya doğru yönelmesi üzerine Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, arkadaşlarını uzaklaştırdı. HDP'li kadın milletvekilleri de Nazlıaka'nın etrafında çember oluşturdu.
TBMM Başkanvekili Bahçekapılı birleşime 10 dakika ara verdi. Ancak Nazlıaka'nın eyleminin sürmesi üzerine Bahçekapılı, birleşime bu kez 45 dakika ara verdi.
Nazlıaka'nın yanına giden CHP'li İdare Amiri Tufan Köse ve bazı CHP'li milletvekilleri, Nazlıaka'yı kelepçeyi açması için ikna etmeye çalıştı.
MHP sıralarına yönelik olarak "Sizleri Atatürk cumhuriyetine sahip çıkmaya çağırıyorum" diyen Nazlıaka, Genel Kurul salonundan çıkan Bahçeli'nin arkasından da "Bırakın milletvekilleri serbestçe oy kullansın." diye seslendi.
KURULDAN DIŞARI ÇIKARTILDI
Yaşanan tartışmaların ardından tansiyon yükseldi. Kendisini kürsüye kelepçeleyen Nazlıaka'ya müdahale edildi. Nazlıaka Genel Kurul'dan dışarı çıkartıldı