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Tramvay yolunda faciadan dönüldü

Eyüpsultan Topçular durağında bekleyen tramvaya, arkadan gelen başka bir tramvay çarptı. İBB'den yapılan açıklamada kazada makinist ve 13 yolcunun hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Tramvay yolunda faciadan dönüldü

Eyüpsultan Topçular durağında bekleyen tramvaya, arkadan gelen başka bir tramvay çarptı. İBB'den yapılan açıklamada kazada makinist ve 13 yolcunun hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

15 Mart 2018 Perşembe 14:52
Tramvay yolunda faciadan dönüldü


Tramvay yolunda faciadan dönüldü

İstanbul'da tramvayla yolculuk yapan yüzlerce vatandaş facianın eşiğinden döndü. Topçular istasyonunda tramvayların çarpışması sonucu makinist ve 13 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı...

Eyüpsultan Topçular durağında bekleyen tramvaya, arkadan gelen başka bir tramvay çarptı. İBB'den yapılan açıklamada kazada makinist ve 13 yolcunun hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Topkapı-Habibler hattındaki Topçular durağında bekleyen tramvaya, arkadan gelen bir tramvay çarptı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilidi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

İBB'DEN AÇIKLAMA

İBB'den kaza ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Mescid-i Selam Topkapı Tramvay (T4 HATTI) hattında saat 11.50 sıralarında Topçular İstasyonu'nda duran trene arkadan gelen başka bir trenin çarpması sonucu kaza meydana gelmiştir. Kazaya itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede müdahale etmiştir. İlk belirlemelere göre kazada makinist ve 13 yolcu hafif yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikesi yoktur. Seferler, Topkapı-Şehitlik ve Bosnaçukurçeşme-Mescid-i Selam İstasyonları arasında yapılmaktadır. Demirkapı-Bosnaçukurçeşme istasyonları arasında İETT otobüsleri konularak yolcu taşıması yapılmaktadır. Kazayla ilgili adli ve teknik soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, "T4 hattında meydana gelen kaza nedeniyle Topkapı-Şehitlik ve Bosna Çukurçeşme-Mescid-i Selam İstasyonları arasında işletme yapılmakta olup, Demirkapı-Bosna Çukurçeşme istasyonları arası İETT otobüsleriyle işletme yapılmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.
 

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