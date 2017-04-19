Uludere'de deprem; Uludere 4.0 ile sallandı

Güneydroğu Anadalou Bölgesi'nin en uç kesiminde gece yarısı meydana gelen deprem korkuttu. Şırnak'ın Uludere İlçesi’nde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Uludere ilçesinin Şenoba bölgesinde saat 01.40'ta Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Uludere'nin yanısıra Şırnak ve yakın çevreden de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen dipremde ilk belirlemelere göre her hangi bir can ve mal kaybı olmadı.