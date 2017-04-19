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19 Nisan 2017 Çarşamba 02:23

Uludere'de deprem; Uludere 4.0 ile sallandı

Şırnak'ın Uludere İlçesi’nde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şenoba bölgesindeki deprem geniş bir alanda hissedildi.

Uludere'de deprem; Uludere 4.0 ile sallandı
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Uludere'de deprem; Uludere 4.0 ile sallandı



Son Depremler, Güneydroğu Anadalou Bölgesi'nin en uç kesiminde gece yarısı meydana gelen deprem korkuttu. Şırnak'ın Uludere İlçesi’nde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Uludere ilçesinin Şenoba bölgesinde saat 01.40'ta Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Uludere'nin yanısıra Şırnak ve yakın çevreden de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen dipremde ilk belirlemelere göre her hangi bir can ve mal kaybı olmadı.



 
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Son DepremlerUluderede Deprem
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