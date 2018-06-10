Varol Yaşaroğlu'ndan Sarıyerli çocuklara jest

Türk karikatür ve animasyon sanatının önemli isimlerinden Varol Yaşaroğlu, karne sevinci yaşayan Sarıyerli Çocukların hayalini süsleyen kahramanlarla özel bir gösteride yer aldı.

’nin geleneksel hale getirdiği sünnet şöleni bu yıl da birbirinden renkli ve eğlenceli bir programa sahne oldu. Animasyon gösterimi, kukla tiyatrosu, yarışmalar, ikramlar ve hediye dağıtımıyla dolu dolu geçen etkinliğe ünlü karikatürist Varol Yaşaroğlu konuk oldu.

Sarıyer Belediyesi'nin, ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla her yıl düzenlediği sünnet şöleni bu yıl da coşkuyla gerçekleşti. İstinye Tersane Alanı’nda gerçekleşen etkinliğe 170 çocuk ve ailesi katıldı. Şölenin sürpriz konuğu ise animasyon ve karikatür sanatının özel ismi Varol Yaşaroğlu oldu. Ünlü yapımcı kendi yarattığı karakterlerden oluşturduğu ve en iyi çıkış yapan çocuk animasyonu seçilen “Kral Şakir” filmini Sarıyerli çocuklar için perdeye yansıttı.

Balon kukla tiyatrosu, illüzyon gösterisi ve yarışmalarla gönüllerince eğlenen çocuklar şölen pastasını Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Varol Yaşaroğlu ile birlikte kesti. Ailelerin ve çocukların heyecanını paylaşan Başkan Genç, “Toplumuzda erkek çocuğu için 3 şey çok önemli derler. Sünneti, askerliği ve evliliği. Geleneklerimizi kaybedersek, yarın yolumuzu bulamayız. Çocukları yarına hazırlamak için çaba içerisindeyiz” diyerek tebrik etti. Etkinlik sonunda çocuklara sürpriz hediyeler dağıtıldı.